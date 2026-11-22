Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti conquistano la vittoria con 70 punti. Massimo Ghini è il primo eliminato della stagione. Analisi delle pagelle.

La serata di martedì 21 novembre 2023 di Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci, è conclusa con un trionfo netto per Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti. La coppia ha raggiunto la vetta della classifica conquistando il massimo punteggio di 10 dalla giuria e totalizzando 70 punti. Al loro fianco, Erica Martinelli si è salvata grazie all'intervento del pubblico, mentre Monica Guerritore ha mantenuto la posizione sul podio grazie ai punti bonus accumulati nelle puntate precedenti.

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti vincono la serata

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti sono i vincitori indiscussi della serata, premiati per la loro esibizione eccellente. La giuria, composta da Ivan Zazzaroni, Alberto Matano, Carolyn Smith, Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto, ha espresso un giudizio unanime assegnando loro il punteggio pieno. I 70 punti totalizzati hanno permesso alla coppia di chiudere in testa alla classifica, superando la concorrenza che si era creata nelle puntate immediatamente precedenti.

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La classifica ha visto anche Alessandro Matri e Giada Lini raggiungere 49 punti, posizionandosi al secondo posto. Anna Safroncik e Leonardo Lini hanno chiuso con 47 punti, mentre Alberto Ravagnani e Erica Martinelli si sono fermati a quota 38. Questa sequenza di risultati ha determinato lo spareggio finale necessario per stabilire le eliminazioni della settimana.

Lo spareggio elimina Massimo Ghini e salva Riccardo Rossi

Lo spareggio è diventato necessario per Aurora Ramazzotti, Erica Martinelli e Riccardo Rossi, quest'ultimo inizialmente a rischio eliminazione. Il pubblico ha avuto l'ultima parola in questa decisione cruciale, salvando Aurora Ramazzotti ed Erica Martinelli. Riccardo Rossi, ex sacerdote e concorrente in difficoltà, ha ricevuto soltanto il 20% dei voti, venendo di fatto penalizzato dalla preferenza del telespettatore.

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Erica Martinelli si salva per la seconda volta consecutiva, ottenendo il 49% delle preferenze nello spareggio. Il suo partner, Riccardo Rossi, non ha resistito al giudizio popolare. L'eliminazione di un altro concorrente, Massimo Ghini, viene confermata come la prima uscita della stagione. Ghini ha chiuso la sua esperienza nel programma, lasciando il palco dopo una partecipazione caratterizzata da alti e bassi.

Monica Guerritore sul podio grazie ai punti bonus

Monica Guerritore ha mantenuto la sua posizione sul podio grazie ai venti punti bonus ricevuti nella puntata precedente. Nonostante le lodi sperticate della giuria, il suo partner Alessandro Matri ha ballato meglio di lei durante la gara. La posizione di Guerritore è stata stabile, ma non sufficiente a superare Aurora Ramazzotti nella classifica generale.

Il tesoretto da 60 punti, accumulato grazie all'esibizione di Paolo Belli, ha rivoluzionato la parte alta della classifica. Simona Ventura ha assegnato i suoi 20 punti a Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Francesca Fialdini ha regalato i suoi punti ad Anna Safroncik e Leonardo Lini. Rossella Erra ha premiato Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, contribuendo al loro successo finale.

Il ritorno emotivo di Paolo Belli e il contesto del programma

Paolo Belli è tornato in televisione dopo mesi difficili seguiti da un incidente grave in cui un uomo di nome Alessandro è rimasto ucciso. Il musicista si è esibito nello studio che per oltre vent'anni è stato la sua casa. Prima di esibirsi, ha dichiarato di essere contento di ripartire da quel luogo, ammettendo che non è stato facile tornare alla normalità.

Paolo Belli ha ringraziato sua moglie Deanna, la sua famiglia, il gruppo di lavoro e i suoi musicisti. Ha raccontato a Milly Carlucci che il lavoro è stato fondamentale per ritrovare un po' di serenità. Ha dichiarato che il lavoro nobilita l'uomo, un concetto che ha compreso appieno dopo la tragedia. Non voleva uscire di casa, ma ha capito che sbagliava a isolarsi.

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Paolo Belli sarà uno dei volti Rai della maratona benefica. Il suo obiettivo è sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. Il suo ritorno è stato accolto con calore, segnando una chiusura definitiva con i momenti di difficoltà. La sua presenza ha aggiunto un'emozione particolare a una serata già densa di risultati sportivi e artistici.

Il contesto del profumo-gate e le dichiarazioni di Barbara D'Urso

La serata si è svolta in un clima insolitamente calmo dopo le polemiche sul profumo-gate. Simona Ventura ha ringraziato tutti quelli che avevano parlato del caso, riconoscendo che aveva creato interesse per il programma. Tuttavia, le tensioni sembrano ess dissipate con la chiarezza delle azioni dei concorrenti e della giuria.

Barbara D'Urso ha presentato una camicia fucsia di raso sotto un tubino con la scritta col cuore in cristalli Swarovski. Questa scelta di moda era un'autocitazione, poiché l'aveva indossata ai tempi in cui conduceva il Grande Fratello su Canale 5. Non si è prestata al gioco delle provocazioni che da settimane la vedevano protagonista.

Guillermo Mariotto aveva un flacone gigante con la scritta Eau de Liberté davanti alla sua postazione. La conduttrice Simona Ventura ha provato a riaprire il capitolo della presunta lite con Pasquale La Rocca. Il ballerino ha scelto di non raccogliere la provocazione. Barbara D'Urso ha ringraziato Pasquale La Rocca per il suo gesto, dimostrando volontà di chiudere con le chiacchiere inutili.