Le ultime classifiche di Ballando con le stelle 2026 e le polemiche con Ornella Muti. Scopri chi è stato eliminato e chi parteciperà al ripescaggio sabato 28 novembre.

La nona edizione di Ballando con le stelle 2026, trasmessa sabato 28 novembre su Rai 1, ha confermato la sua natura di reality televisivo ad alta tensione emotiva e competitiva. La puntata ha delineato in modo netto il gruppo dei concorrenti rimasti in gara, introducendo al contempo la procedura del ripescaggio che permetterà ad alcune coppie eliminate di tentare un ritorno in pista.

Al centro del controverso finale di serata vi è la figura di Ornella Muti, attrice fondamentale per la narrazione dell'edizione. La presenza della celebre interprete, che ha segnato la stagione televisiva, è stata al centro di un acceso dibattito tra la giuria e i produttori, sollevando interrogativi sulle dinamiche di inclusione e sulla priorità data alla performance artistica rispetto al profilo mediatico.

Also read Ballando con le Stelle, Ornella Muti rompe il silenzio sul ritiro: 'Voglio esserci'

Dinamica Del Ripescaggio E Voti Della Giuria

La classifica finale è stata determinata dalla somma dei punteggi attribuiti dai cinque membri del panel: Ivan Zazzaroni, Barbara D'Urso, Carolyn Smith, Alberto Matano e Guillermo Mariotto. A questi voti si sono aggiunti i punti bonus derivanti dai primi tre classificati nella prova a sorpresa iniziale, dove Alberto Ravagnani ha conseguito 15 punti, Anna Safroncik ne ha ottenuti 10, mentre Alessandro Matri ha raccolto 5 unità.

Le posizioni in classifica hanno subito variazioni significative grazie all'assegnazione dei voti specifici della giuria. Simona Ventura ha premiato Monica Guerritore e Luca Urso, Francesca Fialdini ha assegnato i propri voti a Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, e Rossella Erra ha consegnato la terza quota ad Alessandro Matri e Giada Lini.

Advertisement

Il podio temporaneo si è ulteriormente spostato: Monica Guerritore e Luca Urso hanno raggiunto 70 punti totali, seguiti da Noemi Bocchi e Giovanni Pernice con 69 e da Alessandro Matri e Giada Lini con 68. L'esibizione speciale della ballerina Roberta Bruzzone ha inoltre aggiunto un valore di 60 punti alla contesa, influenzando la percezione complessiva delle performance.

Polemiche Con Ornella Muti E Reazioni Della Giuria

La notizia che ha dominato il dibattito è stata la decisione di Ornella Muti di non tornare in studio. L'attrice ha comunicato via collegamento telefonico di essere in convalescenza, dopo aver ballato con due costole fratturate e aver sviluppato successivamente una broncopolmonite, come riferito da sua figlia Naike Rivelli.

La giuria non ha esitato a lanciare appelli accorati per convincere la concorrente a tornare. Guillermo Mariotto ha dichiarato esplicitamente: Se non torni me ne vado, mettendo a rischio la propria permanenza nel programma. Barbara D'Urso ha poi commentato la riluttanza di Ornella definendola prevenuta.

Molti spettatori e critica hanno notato come i commenti di Barbara D'Urso, soprannominata Barbarella, abbiano oscurato le coreografie nelle riprese. Ornella Muti ha ammesso il proprio dispiacere per le divagazioni lontane dal ballo, ma il pubblico ha reagito con sostegno alla presenza dell'attrice nel cast.

Eliminazioni E Classifica Del Pubblico

Lo spareggio finale ha coinvolto tre coppie specifiche: Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli, Andy Diaz e Gioia Giovanatti, e Manuela Moreno con Carlo Aloia. Il verdetto del pubblico ha mostrato una netta preferenza per l'ex sacerdote, che ha conquistato il 50% delle preferenze totali.

Advertisement

Andy Diaz ha raccolto il 32% dei voti, mentre Manuela Moreno si è fermata al 18%. Di conseguenza, Andy Diaz e Manuela Moreno sono stati eliminati provvisoriamente. La maratona televisiva si è conclusa intorno all'1:40, senza assegnazione di premi economici ai residui.

Manuela Moreno ha ricevuto un 10 pieno da Alberto Matano, un riconoscimento tardivo ma meritato per una giornalista spesso sottovalutata nelle puntate precedenti. La sua performance in rosso con un tango emozionante ha segnato una rivincita personale e professionale, dimostrando grande personalità e ironia.

Prossimi Passi E Programma Del Ripescaggio

Sabato prossimo le coppie eliminate torneranno in pista per la gara di ripescaggio. Oltre ad Andy Diaz e Manuela Moreno, parteciperanno gli altri eliminati di stagione: Massimo Ghini, Eugenio Finardi, Jimmy Ghione e Riccardo Rossi.

Ornella Muti, attualmente in convalescenza, non prenderà parte all'immediato ritorno in studio. Tuttavia, la sua figura rimarrà centrale fino al termine dell'edizione, con la possibilità di un eventuale rientro o di un ruolo diverso nei prossimi programmi. Le classifiche resteranno in sospeso fino alla decisione finale del pubblico nel prossimo appuntamento.