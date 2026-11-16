Ballando con le Stelle 2026: Eliminati Jimmy Ghione e le pagelle del Live 7

Jimmy Ghione eliminato al Live 7 di Ballando con le Stelle 2026. Scoppia la polemica per il voto di Milly Carlucci, 8 punti. Tutte le pagelle e le polemiche.

La sera di domenica 15 novembre 2026, l'edizione in onda di Ballando con le Stelle ha offerto uno spaccato approfondito della società contemporanea, mescolando intrattenimento e attualità. Il conduttore ha dedicato ampio spazio al dibattito intellettuale, toccando temi filosofici e l'importanza cruciale della vaccinazione contro l'influenza. L'approfondimento è stato arricchito dalle analisi di esperti politici, che hanno esaminato le recenti mosse del Cremlino e il nuovo accordo diplomatico proposto dagli Stati Uniti d'America.

Tuttavia, il tono della trasmissione non è rimasto confinato alla serietà del dibattito, trovando uno spazio significativo per la leggerezza e il talento artistico italiano. A portare l'energia nello studio ci hanno pensato gli attori Ficarra e Picone, uniti alla spontaneità di Orietta Berti e alla potenza vocale di Elisa, creando un mix equilibrato tra informazione e spettacolo.

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Eliminato Jimmy Ghione

Il risultato finale della settima puntata di Ballando con le Stelle ha decretato l'eliminazione di Jimmy Ghione dal concorso di danza. La sua uscita di scena, segnata da un voto basso, ha rappresentato il momento centrale della serata, chiudendo definitivamente la sua esperienza nella competizione dopo un percorso che non ha convinto la giuria o il pubblico nelle valutazioni finali necessarie per la salvezza.

Polemiche sul voto di Milly Carlucci

La votazione di Milly Carlucci, assegnata con otto punti, è stata al centro di accese polemiche e discussioni tra gli appassionati della trasmissione. Molti fan hanno espresso forte indignazione per il punteggio assegnato, definendolo un chiaro segno di rancore personale verso alcuni concorrenti. Questa decisione della giuria ha creato un clima di tensione nello studio, evidenziando le divisioni tra i componenti della commissione giudicante.

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Il successo di Monica Guerritore

Monica Guerritore ha ricevuto la valutazione massima di dieci punti, una prestazione considerata magistrale nonostante le sue condizioni personali. La cantante si è esibita scalza e con i capelli corti, simbolo della sua battaglia contro la chemio, dimostrando una resilienza e una grinta che hanno profondamente emozionato il pubblico e i giurati. La sua performance è stata unanimemente riconosciuta come uno dei momenti più alti e commoventi della stagione.

Valutazioni e X Factor

Parallelamente, Noemi ha ottenuto sei punti, con i voti che hanno evidenziato ricordi confusi o una performance non impeccabile, segnando un momento di stallo nella sua carriera nel reality show. Nel panorama della musica, X Factor ha completato la panoramica degli intrattenimenti televisivi con il quarto Live: dopo le critiche a Manu per essere stato poco espressivo, Alia si è distinta per la sua stoffa pregiata, confermandosi come una delle rivelazioni più apprezzate del programma.