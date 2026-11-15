Ballando con le Stelle 2026: Monica Guerritore vince, Barbara D'Urso sfida Milly Carlucci

Monica Guerritore e Luca Urso trionfano nella settima puntata. Barbara D'Urso lancia un ultimatum a Milly Carlucci dopo lo scontro con Mariotto. Eliminato Jimmy Ghione.

La settima puntata di Ballando con le Stelle 2026, trasmessa su Rai 1 sabato 14 novembre, ha offerto un palcoscenico carico di drammi personali, rivalità televisive e prestazioni sportive di alto livello. Il programma ha visto il trionfo della coppia formata da Monica Guerritore e Luca Urso, che si sono aggiudicati il primo posto assoluto della serata, superando altri concorrenti in una classifica molto disputata.

Trionfo e Dolore nella Pista da Ballo

Monica Guerritore e Luca Urso hanno ottenuto un punteggio perfetto di 50 punti, chiudendo la classifica tecnica al vertice. La performance è stata particolarmente significativa alla luce del percorso di salute della conduttrice, che si è esibita per la prima volta senza parrucca, mostrando i propri capelli ricresciuti dopo il trattamento di chemioterapia. Questo gesto di coraggio ha ricevuto un lungo standing ovation dal pubblico e dai concorrenti, sancendo un momento di grande emozione e rispetto all'interno della trasmissione.

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Al secondo posto tecnico si sono classificati Andy Diaz e Gioia Giovanatti, così come Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli e Ornella Muti con Pasquale La Rocca, tutti fermi a quota 45 punti. Ornella Muti ha ballato nonostante le costole rotte, ricevendo un giudizio di 4 dalla critica, mentre Manuela Moreno e Carlo Aloia e la coppia formata da Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi hanno chiuso la graduatoria con soli 32 punti ciascuno.

Ultimatum e Scontro tra le Conduttrici

Il momento più controverso della serata è stato scatenato dalle dichiarazioni di Barbara D'Urso, che ha rivolto un duro ultimatum a Milly Carlucci. In seguito al confronto teso avvenuto tra D'Urso e Guillermo Mariotto, la conduttrice di Striscia la notizia ha messo in chiaro la propria posizione, affermando testualmente: "O io o lui!". Questa dichiarazione ha generato polemiche immediate, con D'Urso che in seguito ha parlato di aggressione con premeditazione attraverso un video diffuso nella notte.

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Milly Carlucci è stata oggetto di critiche severe da parte di Barbara D'Urso, accusata di ipocrisia e di ignorare presunti odori sgradevoli legati alla presenza di Mariotto, ricevendo un giudizio di -0 nella valutazione delle interazioni tra gli ospiti. La dinamica ha aggiunto un livello di tensione extra-narrativa allo spettacolo, spostando il focus dalle esibizioni coreografiche alla conflittualità tra le figure di spicco della televisione italiana.

Eliminazioni e Verdetto Finale della Notte

Il destino dei concorrenti è stato deciso attraverso un complesso meccanismo di voti che includeva il tesoretto e i coni del pubblico. Alessandro Matri e Giada Lini, pur ricevendo complimenti e un punteggio di 46, non sono riusciti a mantenere la prima posizione assoluta dopo la somma dei voti. Il tesoretto di Simona Ventura ha premiato Matri e Lini al primo posto, mentre quello di Francesca Fialdini è andato ad Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti al secondo posto.

Tuttavia, è stato il tesoretto di Rossella Erra a ribaltare le sorti, premiando Monica Guerritore e Luca Urso che hanno così scavalcato la coppia precedente. Nel quarto spareggio della stagione, le coppie a rischio eliminazione erano Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina e Manuela Moreno con Carlo Aloia. Quest'ultima coppia è riuscita a salvarsi grazie all'80% dei voti del pubblico, mentre Jimmy Ghione è stato eliminato definitivamente dalla gara.

Prospettive Future e Ripescaggi

L'eliminazione di Jimmy Ghione apre la strada a possibili scenari di ritorno attraverso i ripescaggi. La coppia eliminata spera di essere richiamata in pista insieme ad altre formazioni già uscite di scena, tra cui Massimo Ghini con Valentina Fiorini ed Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli. Questi ultimi due terzetti avranno l'opportunità di competere nuovamente per un posto utile alla prosecuzione della competizione, mantenendo alta la suspense in vista delle prossime puntate.

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Parallelamente alle vicende dello show, è emersa una riflessione personale di Benedetta Parodi, che ha dichiarato la propria disponibilità a condurre un nuovo programma di cucina in televisione immediatamente. Parodi ha anche tenuto a precisare che i propri figli non sono viziati, rivelando i metodi educativi utilizzati per gestire la crescita dei giovani membri della sua famiglia, offrendo al contempo un'immagine di chiarezza e onestà nel rapporto con il pubblico.