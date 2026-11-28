Analisi della nona puntata di Ballando con le Stelle 2026. Noemi Bocchi e Giovanni Pernice sono campioni della sera. Ecco le coppie in gioco per il ripescaggio.

La nona puntata di Ballando con le Stelle 2026, andata in onda sabato 28 novembre, si è conclusa con un'atmosfera tesa e significativa per il futuro del programma. La serata, inizialmente segnata dalla notizia dell'abbandono di Ornella Muti in attesa della puntata di ripescaggio, ha visto l'assegnazione del tesoretto e il ballottaggio che ha messo a repentaglio la permanenza di tre coppie in gara. La vittoria della serata è andata alla coppia di Noemi Bocchi e Giovanni Pernice.

Il ballottaggio e le coppie salvate

La classifica finale stabilita esclusivamente dai voti della giuria tecnica ha visto Anna Safroncik e Leonardo Lini in testa con 58 punti, seguiti da Alessandro Matri e Giada Lini con 48 punti. Tuttavia, la serata non è finita qui, poiché è entrato in gioco il meccanismo del ballottaggio che ha ribaltato le aspettative. Nel primo segmento, il tesoretto di Francesca Fialdini è andato a Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, posizionandole al secondo posto, mentre il tesoretto di Simona Ventura ha premiato Monica Guerritore e Luca Urso, portandole in vetta alla classifica provvisoria.

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Il terzo posto per il ballottaggio è stato assegnato ad Alessandro Matri e Giada Lini, premiati dalla critica Rossella Erra. Durante la fase decisiva dei coni, i voti del pubblico da casa sono stati sommati a quelli della giuria tecnica. Il verdetto finale ha decretato Noemi Bocchi e Giovanni Pernice vincitrici della puntata, garantendo loro la salvezza. Le coppie che hanno invece finito a rischio eliminazione nel quarto spareggio della stagione sono state quelle di Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli, Andy Diaz e Gioia Giovanatti, e Manuela Moreno e Carlo Aloia.

La coreografia di Roberta Bruzzone

Un momento particolare della serata è stato dedicato alla performance della ballerina per una notte, una tradizione che arricchisce il programma con ospiti speciali. Sabato 28 novembre, il palco è stato occupato da Roberta Bruzzone, criminologa di fama internazionale, che ha eseguito una coreografia originale. Questa esibizione ha offerto una pausa dalle gare tradizionali, dimostrando la versatilità della trasmissione nel coinvolgere figure professionali di alto profilo in una veste artistica inaspettata.

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La presenza di una criminologa come Roberta Bruzzone sul palco ha sottolineato l'obiettivo di Ballando con le Stelle di rompere gli schemi e presentare personalità che portano con sé una storia e una competenza specifica, creando un contrasto interessante con l'ambiente dello spettacolo puro. Questa scelta ha contribuito a mantenere alta l'attenzione del pubblico domestico durante la fase intermedia della puntata.

Il destino delle coppie a rischio

Dopo le esibizioni e la somma dei voti, è arrivato il momento della verità per le tre coppie sotto la lente d'ingrandimento. Tra le tre coppie in pericolo, solo una è riuscita a salvarsi, risultando essere quella formata dall'ex prete e dalla sua insegnante. Le altre due coppie, unite a quelle eliminate nelle settimane precedenti, non sono state bocciate definitivamente ma hanno ricevuto una seconda opportunità. Questo meccanismo garantisce loro la possibilità di rientrare in gara nella prossima settimana attraverso il processo di ripescaggio.

La situazione è quindi rimasta aperta fino all'ultimo momento, con una singola coppia che ha avuto la meglio per un soffio mentre le altre due hanno dovuto aspettare il verdetto finale del pubblico e della giuria per la puntata speciale di ripescaggio. Ornella Muti, che ha annunciato la propria uscita prima dell'inizio della sfida, ha lasciato il palco lasciando un vuoto che il programma cercherà di colmare con l'ingresso delle coppie salvate.

Prospettive per la prossima settimana

Con la fine della nona puntata, l'attenzione si sposta interamente sulla settimana successiva, che diventerà cruciale per il destino dei concorrenti rimasti in lizza. Le coppie eliminate e quelle in ripescaggio si contenderanno gli ultimi posti disponibili nella classifica generale, in una sfida che promette di essere serrata e imprevedibile. Il pubblico, che ha potuto esprimere la propria preferenza attraverso i voti da casa, avrà un ruolo ancora più determinante nelle prossime esibizioni per determinare chi resterà e chi uscirà definitivamente dalla competizione.

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La serata del 28 novembre ha quindi segnato un punto di svolta nella stagione, bilanciando la celebrazione dei vincitori della gara, come Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, con la tensione drammatica delle eliminazioni e delle salvate per un filo. La struttura del programma, che alterna performance tecniche, tributi a personaggi celebri come Roberta Bruzzone e momenti di improvvisazione senza i maestri, continua a mostrare la sua capacità di intrattenere una fascia vasta di pubblico, mantenendo alta la posta in gioco per tutti i partecipanti.