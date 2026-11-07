Ballando con le Stelle 2026: Ravagnani torna in pista dopo il caos BellaMa

Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli ballano la samba in Ballando con le Stelle 2026. Il ritorno in pista dopo la polemica intervista a Pierluigi Diaco su Rai 2.

La sesta puntata della edizione 2026 di Ballando con le Stelle ha visto scendere in pista la coppia formata da Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli, registrando un'attesa eccezionale da parte del pubblico. Questo momento è stato considerato il più significativo della serata, dato che l'ex religioso è stato al centro del dibattito pubblico nelle settimane precedenti per una sua apparita controversa. La trasmissione condotta da Milly Carlucci su Canale 5 ha offerto a Ravagnani l'opportunità di fare chiarezza sulla sua situazione personale e professionale.

La samba e la confessione sulla sessualità

La performance è iniziata con una clip introduttiva in cui la coppia analizza la natura del loro rapporto attuale. Alberto Ravagnani ha dichiarato di provare per la sua partner un legame sempre più intenso e autentico, sottolineando l'evoluzione della loro intesa durante il percorso. Nel corso di una scena girata in sala prova, Erica Martinelli ha posto al suo compagno una domanda diretta riguardo alla sua vita privata prima del sacerdozio.

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Ravagnani ha risposto con estrema franchezza rivelando di non aver mai baciato nessuna persona prima di entrare nel seminario. Ha ammesso che c'è stato un solo tentativo con una ragazza, definendolo un bacetto amichevole prima di allontanarsi. Questa rivelazione ha confermato la sua verginità sessuale pre-clericale, chiudendo un punto che molti tifosi della danza avevano sollevato durante il programma.

Il caso BellaMa e la polemica con Diaco

Prima della valutazione finale della giuria, Milly Carlucci ha chiesto all'ex sacerdote di commentare l'atmosfera tensa creatasi durante la sua partecipazione a BellaMa. Ravagnani ha spiegato di aver percepito una violenza nel sentirsi costretto a rispondere, definendo quell'episodio come un attacco violento e scorretto contro la sua dignità personale. Ha citato una massima di Gesù per giustificare il suo silenzio, affermando che non bisogna dare le perle ai porci.

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Ha precisato che esistono contesti in cui non è opportuno condividere il proprio vissuto con interlocutori ostili, negando quindi l'esistenza di un dovere morale di rispondere a domande invadenti. La conduttrice ha ascoltato con attenzione le sue parole, riconoscendo la delicatezza della situazione in cui Ravagnani si era trovato a Bellamà, programma condotto da Pierluigi Diaco su Rai 2.

La posizione ufficiale della Rai e le scuse

La polemica non è rimasta confinata nei social network, generando una reazione istituzionale immediata da parte dell'ente pubblico. La Rai ha espresso un netto distacco dalle modalità dell'intervista, formulando scuse ufficiali attraverso un comunicato stampa. Le scuse sono state rilasciate da Angelo Mellone, direttore dell'intrattenimento daytime, che ha riconosciuto l'inappropriatezza di alcune domande poste durante il programma andato in onda il 3 novembre 2026.

La dirigenza della televisione di Stato ha sottolineato che l'episodio non rifletteva i valori di rispetto che l'azienda intende promuovere. La solidarietà del pubblico nei confronti di Ravagnani è stata schiacciante, creando un clima di sostegno che ha superato i confini televisivi. La presa di posizione ufficiale ha contribuito a distaccare la rete dalle dinamiche aggressive che caratterizzavano l'intervista di Diaco.

Valutazione giuria e futuro di Alberto Ravagnani

Nonostante la tensione, la coppia ha eseguito una samba energica che ha ricevuto numerosi applausi dalla platea. Alla fine della esibizione, la giuria ha assegnato alla coppia un punteggio totale di 38 punti, riconoscendo gli sforzi della coppia in un momento così delicato. Ravagnani ha rivelato di aver pensato di non partecipare nemmeno a Domenica In a causa del suo disagio, ammettendo di essere rimasto turbato da alcune parole pronunciate in camerino.

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Il ex prete ha anche confessato di desiderare di diventare padre, pur sentendosi relazionalmente più giovane di quarant'anni. Ha dichiarato di avere trentatré anni fisici ma di sentirne venti da un punto di vista emotivo, esprimendo il desiderio di sperimentare l'amore. Nonostante la sua formazione religiosa, sostiene di conoscere la profondità dei sentimenti e di non avere problemi ad innamorarsi nuovamente.