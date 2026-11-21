Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti trionfano nella serata del 21 novembre 2026 di Ballando con le Stelle, scalzando Monica Guerritore dal primo posto con cinque dieci.

L'ottava puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 21 novembre 2026, si conclude con una netta affermazione per la coppia più giovane in lizza, Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti. I due giovani danzatori scendono in pista come penultimi concorrenti della serata e chiudono la loro esibizione con una coreografia moderna eseguita alla perfezione, conquistando l'unanimità della giuria tecnica con cinque punti dieci. Questo risultato storico permette loro di aggiudicarsi anche il tesoretto di Rossella Erra e di ricevere una valanga di voti da casa, stabilendo un nuovo record di punteggio immediato.

La vittoria scalza Monica Guerritore dalla vetta

La vittoria di Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti ha avuto l'effetto immediato di scalzare dalla prima posizione della classifica provvisoria la formazione composta da Monica Guerritore e Luca Urso. I due concorrenti, che avevano ballato all'inizio della serata, si erano mantenuti in vetta per tutta la diretta grazie ai 20 punti conquistati con la vittoria della settimana precedente e al totale di 68 punti accumulati. La prestazione impeccabile degli ultimi in scena ha ribaltato le sorti della classifica, dimostrando quanto sia decisivo il momento dell'esibizione in questa edizione del 2026.

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Atmosfera tranquilla e rientro emotivo di Paolo Belli

Dopo l'intensa e polemica settimana precedente, caratterizzata dallo scontro tra d'Urso e Mariotto, l'ottava puntata di Ballando con le Stelle è risultata singolarmente tranquilla. La conduttrice Milly Carlucci ha aperto la serata smorzando con ironia le polemiche sul caso del profumo o puzza, separando fisicamente i due giurati coinvolti come se fossero bambini all'asilo per garantire il decoro della trasmissione. Un momento di grande emozione è stato il rientro dello storico musicista Paolo Belli, tornato in studio dopo il tragico incidente stradale subito durante l'estate.

Paolo Belli si è esibito in un numero musicale che ha visto impegnati tutti i maestri di ballo del programma, per poi dedicare alcuni secondi di danza ad Anastasia Kuzmina. L'artista ha ricevuto un lungo standing ovation, cori di supporto e tutto l'affetto possibile dallo studio di Saxa Rubra, confermando il ruolo centrale di MelodiA nella narrazione dello show. La serata ha unito la competizione agonistica a un forte messaggio di solidarietà e resilienza artistica.

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Classifica tecnica e assegnazione dei tesoretti

Alla fine delle esibizioni ufficiali, la classifica stilata sulla base esclusivamente dei voti della giuria tecnica ha registrato i seguenti risultati. Alessandro Matri e Giada Lini hanno ottenuto 49 punti, mentre Anna Safroncik e Leonardo Lini hanno chiuso a 47 punti, ex aequo con Andy Diaz e Gioia Giovanatti che hanno totalizzato la stessa misura di punteggio. Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli hanno chiuso il gruppo centrale con 38 punti.

Per quanto riguarda la distribuzione dei premi extra, il tesoretto di Francesca Fialdini è andato alla coppia Anna Safroncik e Leonardo Lini, mentre il tesoretto di Simona Ventura è stato assegnato a Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Rossella Erra, invece, ha premiato Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti con il suo fondo speciale, consolidando il loro vantaggio tecnico prima del voto del pubblico.

Coni e rischio eliminazione per tre coppie

Il momento cruciale della serata si è verificato durante la procedura dei coni, quando sono stati sommati ai voti della giuria tecnica quelli espressi dal pubblico da casa. Questo meccanismo ha sancito la vittoria definitiva della puntata per Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, confermandoli al primo posto della classifica provvisoria. La procedura ha però messo a rischio l'accesso alla finale le prossime tre coppie chiamate a difendersi nello spareggio.

È finito a rischio eliminazione nel quarto spareggio della stagione una pluralità di formazioni, creando un'atmosfera di grande tensione. Le coppie sotto pressione erano quelle formate da Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, Manuela Moreno e Carlo Aloia e Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli. Solo una di queste tre ha potuto salvarsi, mentre le altre hanno concluso la loro avventura nello studio di Saxa Rubra, chiudendo un'ottava puntata caratterizzata da vittorie sorprendenti e sorprese drammatiche.