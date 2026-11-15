Ballando con le Stelle: Barbara D'Urso denuncia aggressione verbale a Mariotto e critica Milly Carlucci

Barbara D'Urso accusa Marco Mariotto di aggressione verbale durante Ballando con le Stelle e chiede chiarimenti a Milly Carlucci sulla protezione in giuria.

Barbara D'Urso ha rilasciato dichiarazioni durissime durante la diretta di Ballando con le Stelle, accusando apertamente Marco Mariotto di averle inflitto un'aggressione verbale premeditata. La conduttrice ha chiarito che la sua reazione non è stata spontanea ma il frutto di una situazione che si è trascinata per tutto lo show, creando un clima di incomprensione e dolore.

Il dettaglio dell'aggressione e il profumo

Durante il confronto con Pasquale La Rocca e Antonella Elia, Barbara ha raccontato che Marco Mariotto le ha spruzzato addosso il profumo fin dall'inizio della puntata, definendo il gesto come una provocazione calcolata. L'attrice ha confermato che il giurato le ha detto esplicitamente di profumare, affermando che lei aveva un cattivo odore, un commento che ha ricevuto come un attacco personale grave e ingiustificato.

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La richiesta di protezione a Milly Carlucci

Barbara D'Urso ha rivolto un appello diretto a Milly Carlucci, sostenendo di non essersi sentita protetta dal tavolo della giuria durante l'incidente. La conduttrice ha dichiarato che si era fidata di una famiglia che prometteva difesa reciproca, ma che la diretta è proseguita senza che lei ricevesse alcun supporto dai colleghi, lasciandola esposta all'attacco del suo compagno di banco.

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Minaccia di addio e dedizione al pubblico

Nonostante la profonda delusione, Barbara ha assicurato che è rimasta in studio fino alla fine per adempiere al suo ruolo professionale, pur riconoscendo di poter essere andata via in qualsiasi momento. Ha rivolto un messaggio di gratitudine ai telespettatori, definendoli una fonte di calore e protezione, in netto contrasto con l'isolamento che ha percepito durante le fasi più critiche della trasmissione serale.