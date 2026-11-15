Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso denuncia aggressione a Fabio Mariotto: "Non mi sono sentita protetta"

Barbara D'Urso accusa Fabio Mariotto di aggressione dopo l'incidente con il profumo in diretta. La conduttrice critica la produzione Rai per la mancanza di protezione in studio.

La conduttrice Barbara D'Urso ha denunciato un'aggressione subita durante la trasmissione Ballando con le Stelle, andata in onda su Rai 1. L'episodio controverso ha coinvolto direttamente lo stilista Fabio Mariotto, scatenando un vivo dibattito sulle dinamiche dello studio di registrazione e sul comportamento professionale degli ospiti.

L'incidente in diretta e la reazione di D'Urso

Lo scontro verbale è scoppiato mentre Fabio Mariotto spruzzava profumo nella direzione di Barbara D'Urso, accompagnando il gesto con una battuta provocatoria sulla sua igiene personale. La conduttrice ha definito l'azione una premeditazione, sottolineando come lo stilista si fosse già spruzzato il profumo prima dell'inizio della diretta. D'Urso ha dichiarato di aver tollerato l'atteggiamento umiliante per non interrompere il flusso dello show, definendo la situazione imperdonabile e molto triste.

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La denuncia di D'Urso sui social network

Barbara D'Urso ha pubblicato un video sui social network nelle prime ore del mattino per raccontare quanto accaduto. Ha specificato di aver registrato il messaggio dopo cena in albergo, ricevendo centinaia di commenti di supporto dai fan. La conduttrice ha espresso la propria delusione per non essersi sentita protetta, evidenziando come la situazione sia proseguita come se nulla fosse accaduto durante le riprese.

Le critiche alla produzione e al programma

La conduttrice ha sottolineato come la produzione del programma non abbia fornito il sostegno atteso. D'Urso ha ricordato di essere rimasta in studio fino alle due meno un quarto per assolivere il proprio compito professionale, nonostante il disagio. Ha definito il comportamento dello stilista imperdonabile, rifiutandosi di perdonare l'accaduto come aveva fatto in passato.

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La posizione di Alberto Ravagnani e Rai 1

Il direttore di Rai 1, Alberto Ravagnani, ha commentato la serata riferendosi alle tensioni e agli eccessi verificatisi in trasmissione. Ravagnani ha riconosciuto la presenza di intemperanze ma ha ribadito l'importanza dello spirito di squadra e dell'armonia che caratterizza il programma. Ha invitato il pubblico ad aspettare la prossima puntata, confermando la continuità dello show.

Impatto mediatico e prossimi sviluppi

L'episodio ha lasciato intendere un possibile deterioramento del rapporto tra Barbara D'Urso e la direzione del programma. Le parole della conduttrice aprono interrogativi sulle future partecipazioni di Fabio Mariotto e sulla gestione dei conflitti in studio. L'attenzione del pubblico si sposta ora verso le prossime trasmissioni per verificare se vi saranno cambiamenti nelle dinamiche dei giurati.