Barbara D'Urso commenta la nuova postazione alla giuria di Ballando con le Stelle, lontana da Guillermo Mariotto, dopo la polemica del profumo-gate su Rai1.

La puntata di Ballando con le Stelle andata in onda ieri sera su Rai1 ha confermato l'alta tensione che ha caratterizzato la settimana, segnata dalle polemiche nate dopo il cosiddetto profumo-gate. Barbara D'Urso ha pubblicato un video nella notte successiva alla trasmissione, spiegando come è andata la diretta dopo il cambio di postazione al tavolo della giuria, che l'ha vista lontana da Guillermo Mariotto. La serata si è aperta trasformando immediatamente le polemiche esplose dopo lo scontro del 14 novembre tra D'Urso e Mariotto in un vero e proprio spettacolo televisivo.

Apertura e gesti simbolici in studio

I ballerini professionisti sono scesi in pista con grandi flaconi di finto profumo tra le mani, rendendo evidente il riferimento alle recenti controversie. Milly Carlucci ha introdotto la puntata con la frase Allegia un profumo di arte, ringraziando per l'attenzione mediatica data al programma ma provando anche a ridimensionare l'accaduto per riportare il focus sulla danza. La conduttrice ha sottolineato che lo show è costituito dal talento dei ballerini, dalle loro esibizioni e dalla passione che li porta a fare numeri artistici pazzeschi, definendo la controversia come un momento passeggero.

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Tensioni al tavolo della giuria Rai1

Al tavolo della giuria non sono mancate le frecciate reciproche tra i membri del panel. Barbara D'Urso, arrivata in studio con una maglietta con la scritta Con il cuoreee, ha felicemente cambiato il posto con Alberto Matano per non sedere più accanto allo stilista. Guillermo Mariotto, dal canto suo, non ha rinunciato a una nuova stoccata portando con sé una grande boccia di profumo con l'etichetta Eau de libertà. Questo gesto simbolico ha ribadito la distanza tra i due, confermando la scelta di cambiare sede al tavolo della giuria.

Commento diretto di Barbara D'Urso la notte

A telecamere Rai spente, intorno alle 4:30, rientrata in albergo dopo aver cenato come ogni sabato notte con gran parte dei ballerini, maestri, maestre e concorrenti, D'Urso si è collegata con i suoi follower per tracciare un bilancio della serata. Ha dichiarato che qualunque cosa accada in diretta, finito quello, ritorna il sorriso e la gioia di vivere, di giocare insieme. La conduttrice ha ammesso di dedicarsi ai follower che scrivevano spesso, e lei ha detto anche cinici, sul pezzo, ringraziandoli per la partecipazione.

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La reazione al nuovo posizionamento

Barbara D'Urso ha fornito il suo commento diretto sulla nuova collocazione al fianco di Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith. Ha spiegato che stare lì nella nuova postazione è carino e divertente, elogiando Ivan come delizioso e conosciuto da tanto tempo, mentre Carolyn è stata definita fantastica. Senza mai fare il nome né di Milly né di Mariotto, ha aggiunto che ci sono stati tentativi di provocazioni, proprio quelle provocazioni che arrivano da là per arrivare qua, ma che sono state per fortuna subito spente.

Climi sereni ed emozioni dello show

La conduttrice ha dichiarato di essere contenta di stare là e di essersi trovata bene, sottolineando che c'è un'aria serena nel nuovo gruppo di giuria. Barbara D'Urso si è detta contenta di guardare le esibizioni, definendole tutte belle ma con gradazioni diverse di intensità ed emozioni. Ha concluso specificando che non potrebbe essere tutto piatto, riconoscendo che alcune esibizioni le hanno dato più emozioni, altre di meno, normalizzando le differenze di giudizio artistico nel programma televisivo.