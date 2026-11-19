Barbara d'Urso conferma la sua presenza a Ballando con le stelle per il 21 novembre. Il dietrofront della conduttrice crea un nuovo assetto in giuria.

Barbara D'Urso ha ufficialmente confermato la propria partecipazione alla prossima puntata di Ballando con le stelle. L'evento televisivo in onda su Rai 1 è programmato per sabato 21 novembre, chiudendo definitivamente il mistero sulle sue intenzioni dopo una serie di comunicati contrastanti. La conduttrice, nota per il suo personaggio televisivo, sarà seduta nuovamente dietro il banco della giuria, interrompendo la tensione che aveva caratterizzato le ultime settimane.

La decisione finale arriva grazie all'intervento diretto di Milly Carlucci, conduttrice dello stesso programma. La presenter è intervenuta a La Vita In Diretta, condotto da Alberto Matano mercoledì 18 novembre, per chiarire definitivamente la situazione. Carlucci ha rassicurato il pubblico e la rete che l'ultima comunicazione ricevuta dalla D'Urso garantisce la sua presenza fisica e professionale nell'appuntamento televisivo del fine settimana.

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La ricostruzione dei contrasti interni

Milly Carlucci ha dettagliato la sequenza degli eventi che ha portato a questa soluzione. La vicenda è nata con un battibecco tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto. Inizialmente, la conduttrice sembrava tranquilla dopo la diretta televisiva di sabato, ballando con Ciquito e cenando festosamente con i ballerini. Questo comportamento sereno aveva indotto a pensare che si trattasse di un normale conflitto mediatico passeggero.

Tuttavia, la situazione è cambiata radicalmente nelle prime ore del mattino successivo. Alle 5 del mattino, è circolato un video che ha creato un forte scandalo. Il contenuto suggeriva che la D'Urso intendesse davvero lasciare il programma. Questa rivelazione ha innescato una rapida serie di scambi comunicativi tra la conduttrice e la produzione, rompendo l'apparente calma precedente.

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Giancarlo De Andreis, coautore responsabile della giuria, ha mantenuto contatti costanti con Barbara D'Urso. L'obiettivo era organizzare un incontro immediato, inizialmente previsto tramite Zoom o una telefonata collettiva durante la giornata di lunedì. Tuttavia, la dinamica ha subito un'improvvisa svolta nel pomeriggio, quando la produzione ha ricevuto una comunicazione ufficiale con tono decisivo.

La strategia mediatica e le missive

La comunicazione scritta inviata da Barbara D'Urso ha fatto presagire decisioni definitive che sembravano irreversibili. Di fronte a questa mossa, la produzione ha chiesto immediate specificazioni sulla natura della lettera. La D'Urso ha risposto di non aver preso una decisione definitiva, promettendo un confronto per il giorno successivo. Questo ha temporaneamente disteso gli animi tra gli operatori dello spettacolo.

La tensione è tornata a salire durante il giorno seguente. Nel frattempo, è andato in onda il Ballando Segreto di Mariotto e è intervenuta la Carlucci nel Tg1. Poco dopo, è arrivata una seconda missiva da parte di Barbara D'Urso che smentiva parzialmente quanto dichiarato precedentemente. In questo secondo documento, la conduttrice sembrava acconsentire a un chiarimento generale delle posizioni.

La serata si è conclusa con un'intervista televisiva della D'Urso al Tg. Milly Carlucci ha commentato l'intera vicenda definendo la D'Urso un genio del marketing. La conduttrice ha sottolineato come la situazione abbia creato un caso mediatico di dimensioni enormi, probabilmente oltrepassando i confini nazionali e attirando l'attenzione anche a livello europeo, grazie alla natura spettacolare degli scontri pubblici.

Nuovo assetto della giuria Rai 1

Nonostante la riconferma della presenza di Barbara D'Urso, vi è un cambiamento strutturale significativo nella composizione della giuria. La conduttrice ha fatto una richiesta precisa per risolvere la convivenza forzata con Guillermo Mariotto. La D'Urso si è offerta come vittima sacrificale per alterare la disposizione dei posti, dimostrando disponibilità a cambiare la propria posizione per evitare il conflitto diretto.

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La soluzione adottata prevede il trasferimento della D'Urso al posto occupato da Alberto Matano. Il conduttore de La Vita In Diretta è stato quindi invitato a sedersi nella postazione precedentemente riservata alla D'Urso. Questa mossa sposta il punto di contatto diretto tra le due personalità, modificando la dinamica visiva e relazionale all'interno dello studio televisivo.

Guillermo Mariotto ha accolto la nuova situazione con un commento ironico. Il coreografo ha affermato che parteciperà all'evento con un flacone di profumo, definito metaforicamente come profumo di libertà. Questa frase sottolinea come la separazione fisica nel banco dei giudici sia vista come una soluzione liberatoria per almeno una delle parti in causa.

Alberto Matano ha risposto con una dose significativa di ironia alla proposta di scambio. Il conduttore ha dichiarato di voler prendere tempo per riflettere sulla decisione. Si è riservato di dare una risposta definitiva solo in occasione del prossimo appuntamento con il programma del sabato sera, lasciando il pubblico in sospeso sulla sua effettiva adesione al nuovo assetto.

Fabio Caressa ha offerto una prospettiva sociologica sul fenomeno televisivo attuale. Il giornalista ha commentato definendo l'Italia un paese dominato da generazioni più anziane. Ha aggiunto che, sebbene la gavetta professionale sia importante, è fondamentale dare ai giovani la possibilità di fare carriera. Questa osservazione inserisce il caso D'Urso in un contesto più ampio sul ricambio generazionale nello spettacolo italiano.