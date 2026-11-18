Giovanni Caressa e gli accordi tra Rai e Barbara D'Urso. La giurata fissa le condizioni per il ritorno in studio, tagliando i panni con Guillermo Mariotto.

Giovanni Caressa ha lanciato una riflessione critica sul panorama mediatico italiano, definendo l'Italia un Paese dominato da figure anziane e sostenendo che la gavetta, pur fondamentale, non deve impedire ai giovani di ottenere le necessarie opportunità. Nel frattempo, nel contesto dello show Ballando con le Stelle, Milly Carlucci si è ritrovata al centro di un'accoglienza mediatica senza precedenti, commentando vicende che raramente l'avrebbero vista coinvolta direttamente nelle sue solite apparizioni. La conduttrice, tradizionalmente riservata, ha dovuto affrontare pubblicamente due scandali distinti: l'intervista controversa di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani e il cosiddetto profumo-gate che ha visto coinvolti i giurati Guillermo Mariotto e Barbara D'Urso.

L'incidente del profumo-gate e le scintille

La scintilla esplosiva durante la puntata di Ballando con le Stelle ha portato Guillermo Mariotto a dichiarare di sentire una cattiva odor e a spruzzare profumi in direzione di Barbara D'Urso, innescando una reazione immediata. D'Urso, ferita e arrabbiata, ha chiesto a Milly Carlucci di intervenire con un ultimatum diretto, dichiarando chiaramente che doveva esserci una scelta netta tra lei e Mariotto. Questa scena, definita di impatto incredibile, ha dominato il dibattito pubblico per giorni, generando speculazioni sulla possibile assenza futura di D'Urso dal programma.

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Le condizioni di ritorno e la conferma

Barbara D'Urso ha smentito categoricamente le voci sul suo addio al programma, confermando la sua presenza in diretta sul Tg1. Gabriele Parpiglia, pubblicando sul Quotidiano Nazionale, ha rivelato che dietro la decisione di mantenerla in squadra vi sono accordi specifici tra la giurata e la produzione. D'Urso detterebbe le regole per il suo ritorno, imponendo stop definitivi ai sorrisi forzati e al cazzeggio, stabilendo che la conduttrice si è assicurata il rispetto delle sue condizioni da parte del giurato.

Limiti a Mariotto e strategia digitale

La prima regola imposta da D'Urso riguarda la condotta di Mariotto, con la garanzia che non vi saranno più scivoloni nei suoi confronti, nonostante la natura imprevedibile del giurato. La seconda regola impone la cessazione immediata dei contenuti accusatori verso la Rai sulla piattaforma streaming YouTube di D'Urso. In cambio, la giurata è attesa a Ballando Segreto, lo spazio del programma dove è stata spesso assente in precedenza, segnando un cambio di strategia comunicativa.

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Le accuse di aggressione premeditata

Subito dopo l'incidente e la litigata con Mariotto, Barbara D'Urso si è sfogata, esprimendo un senso di delusione e ferita profonda. Ha dichiarato che non perdona l'accaduto e di aver subito una vera e propria aggressione, definendola premeditata. Le sue parole hanno anche coinvolto indirettamente Milly Carlucci, sostenendo di non essersi sentita protetta durante l'episodio, una affermazione che potrebbe aver infastito non poco la conduttrice e l'intero team di Ballando con le Stelle.

Impatto sul futuro dello show

Le regole imposte da D'Urso potrebbero non essere così lontane dalla realtà, modificando gli equilibri di potere all'interno dello studio. Se le tensioni con la conduzione sono reali, questi nuovi accordi segneranno un punto di svolta nel rapporto tra le parti coinvolte. La presenza di D'Urso a Ballando con le Stelle rimarrà quindi condizionata al rispetto rigoroso di queste condizioni, influenzando direttamente la dinamica futura del programma e le interazioni con il pubblico e la critica.