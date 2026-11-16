Ballando con le stelle: il conflitto Mariotto-D'Urso e l'intervento di Milly Carlucci

La lite tra Guillermo Mariotto e Barbara D'Urso su Ballando con le stelle. Analisi delle cause, delle reazioni dei giurati e del ruolo di Milly Carlucci nello studio.

Il programma televisivo "Ballando con le stelle" trasmesso da Rai ha registrato un momento di forte tensione tra i membri della giuria durante l'edizione in corso. Lo stilista Guillermo Mariotto e la conduttrice Barbara D'Urso sono stati al centro di un acceso scontro verbale, intervenuto immediatamente dopo le esibizioni in studio. La situazione è degenerata fino a richiedere il mediazione diretta della conduttrice Milly Carlucci, che ha cercato di ristabilire l'ordine nel programma.

L'origine della controversia con Ornella Muti

La scintilla che ha innescato la lite è stata una discussione relativa alla performance dell'attrice Ornella Muti. Dopo l'esibizione con il ballerino Pasquale La Rocca, l'attrice ha risposto alle critiche mosse da Barbara D'Urso. La giurata giudicava il duetto da cinque settimane, sostenendo che nessuno aveva mai spiegato all'attrice come migliorare la propria tecnica di ballo. Ornella Muti ha respinto l'accusa e ha chiesto a D'Urso di replicare sul piano tecnico, chiudendo la questione con la performance.

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Lo scontro verbale e le accuse reciproche

Lo scontro tra Guillermo Mariotto e Barbara D'Urso si è intensificato notevolmente nei minuti successivi. Mariotto ha dichiarato che le dinamiche in studio sono tutto recitato e ha affermato di stare rivalutando D'Urso nel suo ruolo di attrice. Barbara D'Urso ha preso in giro lo stilista, chiedendo se ci fosse della camomilla per "Mariottino Mariottuccio". La battuta non è stata apprezzata e Mariotto ha replicato con durezza, chiedendo a D'Urso di smettere di fare la finta di essere sempre così finta.

La conduttrice Barbara D'Urso ha chiesto educazione e l'intervento della guida, mentre il giurato Guillermo Mariotto ha preso una boccetta di profumo in studio. Ha spruzzato l'acqua di colonia, definendo il gesto come un'azione verbale e premeditata. Secondo la ricostruzione di Mariotto, l'azione era giustificata dal bisogno di coprire un'odore sgradevole percepito da diverse settimane.

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La reazione di Milly Carlucci e dei giurati

In studio, la conduttrice Milly Carlucci ha richiamato alla disciplina Guillermo Mariotto. Lo stilista ha giustificato il suo comportamento affermando di sentire un "cattivo odore" da settimane. Milly Carlucci ha accettato la spiegazione fornita da Mariotto e ha deciso di riprendere la gara come se nulla fosse accaduto. Tuttavia, la sua reazione non ha convinto tutti i presenti in studio.

Gli altri giurati hanno mostrato un tono meno morbidi verso l'episodio. Alberto Matano ha parlato di un codice di rispetto superato, sottolineando la gravità delle azioni compiute. Matano ha anche menzionato il rischio, giocando, di "andare fuori dai limiti", ricordando che "siamo una famiglia". Un tono che sui social network non ha convinto molti fan del programma, che hanno criticato la gestione della situazione da parte della produzione.

Conseguenze e futuro nel cast di Ballando

Il caso non era isolato, poiché non era la prima volta che i due si dicevano delle cose spiacevoli. Sabato 31 ottobre, sempre dopo un'esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca, Mariotto aveva già inviato una comunicazione in cui si era scusato con una postilla: "Se tiri la coda al gatto, arriva un graffio". Ed è probabilmente a quell'episodio che si riferisce quando, nel video diffuso online, dice di aver spruzzato il profumo per coprire l'odore percepito.

La conduttrice Milly Carlucci ha difeso la sua squadra, parlando di un gruppo in cui "se viene aggredito un membro della famiglia, si fanno male tutti". Per la giurata, stavolta, il caso di Alberto Ravagnani, l'ex sacerdote in gara difeso nei giorni scorsi dopo un'intervista di Pierluigi Diaco, rappresenta un esempio di supporto reciproco. In Rai non c'è spazio per Barbara D'Urso: nessun programma è in vista per la conduttrice. Per il momento non ha annunciato nessun addio e da Rai e produzione non arrivano conferme definitive.