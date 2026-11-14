Ballando con le Stelle, il confronto tra Barbara D'Urso e Ornella Muti

Lo scontro televisivo vede Barbara D'Urso accusare la giuria di insensibilità, mentre Ornella Muti difende la propria scelta di competere nonostante il dolore fisico.

Lo scontro verbale in diretta tra Ornella Muti e Barbara D'Urso ha segnato l'ultima edizione di Ballando con le Stelle, portando alla luce tensioni accumulate nel tempo. L'attrice romana ha difeso la sua partecipazione, sostenendo di aver subito attacchi ingiustificati da parte della giuria, mentre l'ex volto Mediaset ha contestato apertamente il comportamento dei giudici.

Il dolore fisico e la difesa di Ornella Muti

Ornella Muti ha spiegato che durante la sua esibizione dello scorso sabato si è esibita per soli 38 secondi a causa di un infortunio alla spalla. Ha dichiarato di aver subito infortuni continui e di aver fatto di tutto per continuare a ballare con il suo partner, Pasquale Mariotto. La diva ha affermato che la magia del ballo la nutriva e non voleva rovinare l'esperienza, pur riconoscendo di aver fatto cose che non stanno né in cielo né in terra per restare in pista.

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Le accuse di Barbara D'Urso alla giuria

Barbara D'Urso ha reagito con fermezza, sostenendo di non meritare le critiche ricevute anche nelle puntate precedenti. Ha definito scorretto sentirsi attaccata in una situazione di difficoltà fisica, accusando alcuni membri della giuria di ostinarsi a ridicolizzarla. La conduttrice ha precisato di non voler fare teatrini che non le appartengono e ha chiesto empatia, specificando che non vuole battere con la giuria ma chiede solo rispetto.

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L'incidente del profumo e le polemiche su Mariotto

La serata è stata segnata anche dall'intervento di Pasquale Mariotto, che ha spruzzato profumo addosso a Barbara D'Urso dopo averle rivolto commenti offensivi. La conduttrice ha chiesto a Milly Carlucci di scegliere tra lei e il giurato, definendo il comportamento di Mariotto inaccettabile. Mariotto ha successivamente ammesso di essersi portato il profumo per coprire i cattivi odori presenti in studio, chiedendo infine scusa per le sue parole.

Le rivelazioni personali e le eliminazioni

Nella stessa edizione, altri concorrenti hanno condiviso le loro fragilità, come la bulimia di una concorrente che ha parlato della sua relazione con la madre. L'attrice ha raccontato di come si sia sentita costantemente paragonata, portando a una perdita di autostima e a comportamenti disordinati. La puntata si è conclusa con l'eliminazione di alcune coppie e con applausi per le performance emotivamente cariche dei danzatori.