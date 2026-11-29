La serata del 28 novembre 2024 vede il tentativo fallito di Alberto Matano di ricucire i rapporti tra Barbara D'Urso e Simona Ventura, dopo le polemiche sui social media.

La puntata di Ballando con le Stelle trasmessa il sabato 28 novembre 2024 su Rai 1 è stata segnata da un clima teso, nonostante i tentativi di distensione del conduttore Alberto Matano. Durante la diretta, Matano ha invitato le due conduttrici, Barbara D'Urso e Simona Ventura, a chiarirsi la situazione dopo le accese polemiche emerse nelle scorse settimane sui social network. L'obiettivo dichiarato era quello di favorire una riconciliazione sul set, ricordando che l'ambiente televisivo deve rimanere un luogo di divertimento e spettacolo condiviso.

Il fallito tentativo di riconciliazione

Nonostante le buone intenzioni iniziali, l'intervento di Matano non ha portato al lieto fine sperato. Il conduttore ha esordito ammetendo la presenza di un non detto nella situazione attuale, cercando di aprire uno spazio di dialogo sincero tra le due protagoniste. Tuttavia, la dinamica dello scontro ha prevalso sulle parole di mediazione, evidenziando la difficoltà di superare le ferite aperte nel rapporto professionale tra le due figure di spicco del palinsesto serale.

Also read Ballando, scontro tra Barbara D'Urso e Simona Ventura. «Mi sono sentita un'appestata». «Io le cose le dico in faccia, tu dietro»

Difese e accuse: le posizioni delle conduttrici

Simona Ventura ha difeso la propria posizione con ironia, paragonandosi a un difensore piuttosto che a un attaccante nelle controversie mediatiche. Ha sottolineato la sua stanchezza dovuta agli orari mattutini e ha elogiato Barbara D'Urso definendola una grande professionista, pur senza nascondere la propria perplessità. D'Urso, dal canto suo, ha dichiarato di non voler alimentare ulteriormente la polemica, preferendo concentrarsi sulle esibizioni e sull'importanza della trasmissione come evento principale del sabato sera.

Advertisement

Il confine tra scherzo e mancanza di rispetto

Il nodo centrale della controversia riguarda il percepito confine tra la buona fede dello scherzo e l'offesa personale. D'Urso ha espresso il proprio malessere, definendosi come se fosse stata una persona emarginata durante le otto puntate trasmesse. Ha specificato di non voler accusare nessuno formalmente, ma di non ritenere appropriato il trattamento ricevuto, sottolineando che il pubblico merita rispetto e non si presta a questi drammi personali.

Prospettive future e impatto sul palinsesto

Nonostante l'incrinatura del rapporto, entrambe le conduttrici hanno ribadito la loro presenza sul programma senza rancori dichiarati, seppur con toni diversi. Ventura ha ammesso di essere sempre aperta alla pace, mentre D'Urso ha mantenuto la propria distanza emotiva, definendo la situazione accettabile per il momento. La trasmissione prosegue quindi con la consapevolezza che la convivenza professionale richiede un equilibrio delicato, che sembra ancora fragile dopo gli eventi degli ultimi giorni.