Ballando con le Stelle: Jimmy Ghione eliminato e scontro tra D'Urso e Mariotto

Jimmy Ghione esce dal programma dopo lo spareggio contro Manuela Moreno. Grande scalpore per la lite tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto dopo Ornella Muti.

La settima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda su Rai 1, lascerà il segno principalmente per lo scontro verbale esploso tra le giuratrici Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto. Dopo l'esibizione di Ornella Muti, il diverbio ha dominato l'attenzione mediatica, eclissando in parte i risultati sportivi della gara. La serata è stata inoltre segnata dall'eliminazione di Jimmy Ghione, che ha perso lo spareggio decisivo contro Manuela Moreno.

Esito Spareggio e Classifica Attuale

Jimmy Ghione è ufficialmente fuori dalla competizione, salvo eventuali ripescaggi futuri. Ha perso lo spareggio contro la coppia formata da Manuela Moreno e Carlo Aloia. Il pubblico a casa ha scelto gli avversari con l'80% dei voti, sancendo la vittoria di Moreno e Aloia. Ghione partiva già dalla gara con una penalizzazione di ventinove punti negativi, un handicap che ha reso difficile il suo percorso verso la salvezza. L'attore aveva affrontato diversi spareggi in passato, vincendo contro Massimo Ghini ed Eugenio Finardi, ma perdendo contro Andy Diaz nella sesta puntata grazie al salvataggio di Matteo Addino. Stavolta, Sara Di Vaira ha scelto di non utilizzare la sua wild card, confermando l'elimazione di Ghione.

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La classifica generale riflette la lotta serrata tra le coppie. Noemi Bocchi e Giovanni Pernice guidano la classifica con sessantasette punti, avvantaggiati dal bonus di venti punti vinto nella puntata precedente. Alessandro Matri e Giada Lini si collocano al secondo posto con quarantasei punti. Ornella Muti e Pasquale La Rocca totalizzano quarantacinque punti, mentre Manuela Moreno e Carlo Aloia, nonostante la vittoria dello spareggio, salgono a trentadue punti. La differenza di punteggio dimostra quanto sia stato critico ogni voto assegnato durante la serata.

Reazioni e Dinamiche della Giuria

Lo scontro tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto è avvenuto immediatamente dopo la performance di Ornella Muti. La giurata ha vissuto momenti di forte tensione, assistendo alle accuse reciproche e alle critiche pungenti. Mariotto e D'Urso hanno espresso opinioni diametralmente opposte sulla qualità della danza, creando un'atmosfera elettrica in studio. Questo tipo di conflittualità è tipica della trasmissione, ma l'intensità delle parole usate ha reso la scena particolarmente memorabile per gli spettatori.

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Le pagelle della serata hanno visto promossi e bocciati divisi in base al giudizio dei quattro giudici professionali. I tre ballerini per una notte, Marco Bocci, Antonia Desplat e Chiara Pellacani, hanno contribuito con le loro esibizioni a mettere a disposizione un tesoretto di novanta punti. Simona Ventura ha assegnato i suoi trenta punti ad Alessandro Matri e Giada Lini. Francesca Fialdini ha scelto Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, mentre Rossella Erra ha votato per Monica Guerritore e Luca Urso, contribuendo alla vittoria della coppia in quella specifica categoria.

Interpretazioni e Performance in Pista

Anna Safroncik ha danzato su Where is my husband di Raye, mostrando un miglioramento costante. La ballerina Carolyn Smith le ha attribuito elogi consecutivi, definendo la sua performance la migliore finora. Nella stanza di prova, Safroncik ha sviluppato una dinamica complessa con il suo partner Leonardo Lini. L'attrice ha descritto il maestro come qualcuno che l'ha plasmata, mentre Leonardo la definisce principesca. Tuttavia, il focus del ballerino rimane strettamente competitivo, creando un rapporto ambiguo tra affetto e professionalità.

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti hanno affrontato il paso doble con un'interpretazione carica di emotività. La ballerina ha aperto sui suoi passati conflitti con la madre Michelle Hunziker e sulla lotta contro la bulimia. La sua condivisione personale ha suscitato una standing ovation spontanea dal pubblico in studio. Anche se la giuria ha rilevato imperfezioni tecniche, l'impatto emotivo della performance ha convinto tutti i giudici. La danza non era perfetta, ma la sincerity del racconto ha compensato le mancanza tecniche agli occhi di gran parte della platea.

Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli sono tornati in pista dopo una settimana difficile, eseguendo un paso doble su canzone di Il Volo. Ivan Zazzaroni ha elogiato la coppia, dichiarando che hanno dimostrato grande abilità tecnica. La puntata ha inoltre toccato temi di pregiudizi e limiti personali, riflettendo le dinamiche umane che accompagnano la competizione. Le polemiche della settimana precedente, legate a Pierluigi Diaco, hanno creato un contesto di tensione che ha influenzato l'atmosfera generale dello studio televisivo.