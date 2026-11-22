Analisi dello show e delle critiche a Milly Carlucci per la gestione di Barbara d'Urso, il topi a Saxa Rubra e il 'puzza-gate' che domina la TV italiana.

La conduzione di Milly Carlucci su Rai 1 per l'ottavo appuntamento di Ballando con le Stelle ha generato un'ondata di critiche immediate, concentrata sulle prestazioni fisiche della conduttrice e sulla gestione mediatica del programma. Durante le cinque ore di diretta, Milly Carlucci ha incrinato tre costole, nascondendo la notizia per giorni e manifestando sintomi di presunta bronchite in diretta. La conduttrice ha limitato i movimenti in pista, limitandosi a gesti minimi e tossendo, mentre Ornella Muti ha ricevuto i complimenti per la sua presenza scenica e la sua grinta. L'episodio ha evidenziato la fragile condizione fisica della showgirl, creando un contrasto netto con l'energia richiesta da un format di danza live.

Gestione mediatica e il caso del puzza-gate

La polemica si è estesa oltre lo studio di televoto, coinvolgendo le testate giornalistiche e la programmazione di Rai 1. Milly Carlucci ha saturato gli spazi di informazione, garantendo coperture speciali e collegamenti diretti per costruire suspense attorno al ritorno di Barbara d'Urso nella giuria. Il caso ha raggiunto livelli di tensione elevati dopo le accuse rivolte da Guillermo Mariotto alla conduttrice, definendola puzzola e spruzzandole profumi costosi addosso durante un episodio precedente. Il puzza-gate ha occupatootto minuti di un telegiornale, trasformando un diverbio tra personaggi televisivi in una questione di interesse nazionale discussa a livello istituzionale.

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La presenza di Barbara d'Urso alla trasmissione è stata descritta come un'infiltrazione improvvisa, organizzata senza preavviso e senza informare la redazione. Carmelita Patrizia Carlucci ha agito imponendo la presenza di una giornalista specifica, costringendo lo staff a trasmettere un approfondimento non programmato. La dinamica ha creato scompiglio tra i giornalisti del Tg1, che si sono trovati a dover gestire una notizia costruita artificialmente dalle alte dirigenze Rai. La mossa strategica ha avuto come unico obiettivo legittimare la presenza della giurata in un contesto di forte ostilità pubblica.

Critiche allo studio di Saxa Rubra e alla conduzione

Lo studio Pippo Baudo, inaugurato di recente per ospitare Ballando con le Stelle, è al centro di critiche severe per le condizioni igieniche e strutturali. Secondo le dichiarazioni di Guillermo Mariotto, lo spazio di Saxa Rubra è infestato da roditori, presenti sia in forma viva che in decomposizione. La produzione di Rai 1 ha diffuso foto ufficiali per confutare la tesi, presentandole come elementi di folklore locale e smentendo la gravità del problema. Nonostante le rassicurazioni, molti osservatori considerano la facciata elegante del set nasconditrice di un marciume sottostante.

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La presenza di topi nello studio di registrazione rappresenta un problema reale per le centinaia di persone che lavorano e pranzano quotidianamente all'interno del complesso. La mancanza di interventi di derattizzazione ufficiali solleva dubbi sulla serietà delle norme di sicurezza sul lavoro. La conduzione di Milly Carlucci è stata ulteriormente penalizzata da un lapsus linguistico sul nome di Barbara d'Urso, scambiato momentaneamente durante un'intervista. L'errore è stato interpretato come sintomo di una preparazione carente e di un controllo limitato sugli ospiti.

Conseguenze sulla giuria e sul programma

L'ottavo sabato di trasmissione ha confermato un semplice rimescolamento delle sedute in giuria tra Barbara d'Urso e il nuovo membro, annullando le attese per un colpo di scena drammatico. La strategia narrativa di rivelare subito il cambio ha funzionato poco, poiché il pubblico aveva già dimenticato le promesse di novità. L'atmosfera dello show è stata offuscata da accuse reciproche e da polemiche esterne che non hanno trovato risposta concreta nel palinsesto. La gestione delle crisi ha creato l'impressione di una trasmissione in preda al caos organizzativo.

Le prestazioni in pista degli ospiti e dei concorrenti sono passate in secondo piano rispetto alle vicende extra-televisive. Anna Safroncik ha continuato a subire le critiche di Carolyn Smith per presunti errori tecnici e di interpretazione. Francesco Totti, ospite di Belve, ha lanciato indizi sul suo futuro matrimonio con Noemi Bocchi, anticipando dinamiche che saranno cruciali per l'esito finale. La conduzione dei reality show appare sempre più distante dalle aspettative del pubblico, generando imbarazzo per chi deve commentare le scelte di produzione.

La conduttrice Milly Carlucci rimane l'elemento centrale di ogni critica, vista come responsabile unica del declino di qualità del programma. La gestione delle polemiche, la mancanza di preparazione fisica e la creazione artificiale di narrazioni hanno alienato una parte consistente del pubblico. Il ritorno di Barbara d'Urso non ha risolto i problemi strutturali della trasmissione, confermando che il cambiamento di posizione in giuria è insufficiente. La stagione prosegue con un'atmosfera tesa e un consenso in netto calo rispetto alle edizioni precedenti.