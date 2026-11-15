Ballando con le Stelle: Milly Carlucci commenta il litigio D'Urso Mariotto

Milly Carlucci difende l'armonia del cast dopo lo scontro tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto, ma i fan sono arrabbiati per la sua reazione tiepida.

Il caos verificatosi in diretta televisiva tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto durante Ballando con le Stelle ha nuovamente al centro dell'attenzione la conduttrice Milly Carlucci. La trasmissione in onda su Rai 1 ha registrato momenti di estrema tensione che hanno diviso l'opinione pubblica e gli utenti dei social network, sollevando interrogativi sulla leadership dello show.

La reazione diplomatica di Milly Carlucci

Milly Carlucci ha scelto di rispondere alle critiche attraverso un video pubblicato sul profilo X ufficiale del programma, definendo la puntata come intensissima e ricca di emozioni estreme. La conduttrice non ha mai menzionato direttamente i due protagonisti dello scontro, opting per una linea di distensione totale che ha però incontrato resistenze nel pubblico.

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Carlucci ha ammesso pubblicamente che durante la serata di sabato sera si era superato il segno, riconoscendo l'esistenza di intemperanze e rischiando di uscire dai limiti consentiti dal buon gusto televisivo. Tuttavia, ha immediatamente affiancato questa ammissione a un forte appello all'unità del gruppo di lavoro, ricordando la natura familiare del cast.

Critiche feroci del pubblico sui social

La linea morbida adottata dalla conduttrice non ha convinto la stragrande maggioranza dei commenti sugli utenti della piattaforma X, che hanno espresso un netto disappunto. Molti spettatori hanno giudicato le parole di Carlucci come troppo tiepide e concilianti, rimproverandole la mancanza di una posizione ferma di fronte a un episodio ritenuto grave e inaccettabile.

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Alcuni utenti hanno sottolineato come la conduttrice avesse il dovere di tutelare Barbara D'Urso, una professionista rispettata, criticando l'assenza di una presa di posizione netta da parte di Milly Carlucci. Solo Alberto Matano e Carolyn Smith avevano parlato in merito allo scontro, lasciando il pubblico deluso dalla reazione della padrona di casa.

Il contesto dello scontro e le conseguenze

Lo scontro diretto era culminato con il gesto di Guillermo Mariotto, che ha spruzzato del profumo verso Barbara D'Urso accompagnando l'azione con le parole chepuzza. Questo gesto ha innescato una polemica mediatica durissima, trasformando una semplice battuta in un incidente domestico televisivo di grandi proporzioni.

Nonostante le critiche, Carlucci ha sottolineato che il cast crede profondamente nello spettacolo, nel divertimento e nell'armonia, invitando a ricomporre le cose con il cuore oltre lobstacolo. La conduttrice si è detta pronta per la prossima puntata, cercando di mantenere alta l'attenzione sui valori dello show piuttosto che sui conflitti personali.

Le speculazioni sulle dimissioni di Barbara D'Urso

Intanto, la polemica ha riaperto il dibattito sulla permanenza di Barbara D'Urso nel cast, con alcune voci che suggeriscono una possibile uscita dallo show. La conduttrice e opinionista ha mantenuto un profilo basso, ma la tensione percepita in studio ha fatto supporre che la situazione potrebbe non tornare alla normalità facilmente.

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La situazione rimane delicata per la produzione di Rai 1, che deve bilanciare la necessità di mantenere l'armonia del gruppo con la richiesta del pubblico di una gestione più ferma dei conflitti personali. Il futuro dello show dipenderà dalla capacità di Carlucci di mediare tra le esigenze del cast e le aspettative degli spettatori.

Le opinioni di Mara Venier e la situazione attuale

Nello stesso periodo, Mara Venier ha espresso posizioni forti in occasione della sua trasmissione Domenica In, aggiungendo un ulteriore tassello al dibattito televisivo. Le sue parole hanno contribuito a mantenere alta l'attenzione sui temi della convivenza e del rispetto reciproco nel mondo dello spettacolo.

La vicenda D'Urso Mariotto ha dimostrato come i confini tra vita privata e professionale siano sempre più labili in televisione, costringendo le conduttrici a fare i conti con aspettative contrastanti. Il pubblico richiede trasparenza e fermezza, elementi che rischiano di essere appannati dalla necessità di mantenere l'unità del gruppo.