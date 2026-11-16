Milly Carlucci risponde al caos mediatico su Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle. Spiega la posizione della conduttrice di Rai1 e i dettagli sulle prossime scelte.

La conduttrice Milly Carlucci ha spezzato una lancia a favore dell'atmosfera televisiva di "Ballando con le Stelle" e ha chiarito la controversa situazione legata alla presenza di Barbara D'Urso nel cast. La giornalista e conduttrice del telegiornale Tg1 ha dichiarato pubblicamente che la vicenda non è ancora definita, precisando che non si sa con certezza se la giurata sarà presente durante la puntata in programma per il prossimo sabato. La questione ha generato un enorme scalpore nazionale, trasformando un evento di intrattenimento serale in un caso mediatico di grande impatto.

La posizione di Milly Carlucci su Dario Mariotto

Milly Carlucci ha espresso la sua opinione anche riguardo al collega Dario Mariotto, definendo il suo comportamento recente come uno dei tipici "gesti istrionici" caratteristici del programma. La conduttrice ha spiegato di essere sorpresa da come la situazione sia diventata un "caso nazionale", sottolineando che Dario Mariotto aveva già presentato le sue scuse per l'accaduto. Carlucci ha aggiunto che lei non intende fare la "difesa d'ufficio" dell'attore, ma sta semplicemente descrivendo la realtà di un varietà che può presentare momenti di intemperanza.

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La conduttrice di Rai1 ha evidenziato la natura unica e particolare del programma, che dura quattro ore e mezza. In questo lasso di tempo, l'energia e l'interazione tra i partecipanti possono portare a reazioni forti o a gesti impulsivi che fanno parte della dinamiche televisive del sabato sera. La posizione della conduttrice mira a normalizzare l'incidente senza sminuire la gravità percepita, ma contestualizzandolo all'interno del formato show.

Il futuro di Barbara D'Urso nella giuria

Riguardo alla permanenza di Barbara D'Urso nel cast, Milly Carlucci ha mostrato una totale riservatezza, affermando esplicitamente di non sapere ancora se la giurata rimarrà nel programma. Ha ricordato che Barbara D'Urso ha il pieno diritto di scegliere il proprio percorso professionale e che la stessa ha dichiarato di prendere una decisione ufficiale solo durante la puntata di sabato. La conduttrice ha concluso la sua analisi indicando che la situazione verrà chiarita definitivamente nella prossima trasmissione prevista per sabato prossimo.

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Questo messaggio lascia aperta la porta a entrambe le possibilità, sia la permanenza che l'addio della giurata, mantenendo alta l'attenzione del pubblico. La comunicazione ufficiale evita di anticipare esiti, trasferendo la responsabilità della scelta sull'unica parte coinvolta direttamente nella vicenda, Barbara D'Urso stessa.

Il contesto della settima puntata e le pagelle

La settima puntata di "Ballando con le Stelle" ha registrato risultati importanti per i concorrenti. Monica Guerritore ha trionfato nella classifica generale, ottenendo un punteggio massimo di dieci dalla critica. Simona Ventura ha invece premiato il partner Matri, confermando la competitività della serata. Per il ballerino Jimmy Ghione, la situazione appare più complessa, con la valutazione di cinque che potrebbe mettere a rischio la sua permanenza nel torneo, costringendolo a sperare in un ripensamento o in una prestazione migliore nelle prossime sfide.

Altre valutazioni hanno segnato la serata, con Noemi che ha ottenuto un sei ricordando male il primo bacio e Milly Carlucci che ha assegnato un otto, evidenziando un senso di rancore nella sua valutazione. Le dinamiche di giudizio rimangono centrali per il destino dei concorrenti e per la narrazione televisiva che il pubblico segue con crescente interesse.

Reazioni e sviluppi nelle altre trasmissioni

Parallelamente al caos su Rai1, anche altre trasmissioni registrano novità. Antonella Elia ha commentato il suo secondo intervento in studio, scherzando sul fatto che sembrava l'esorcista ma affermando di stare meglio oggi. Adriana Volpe e le amiche hanno visitato i luoghi dello spettacolo con doni simbolici. Nel frattempo, Marco Masini ha fermato il suo concerto per aiutare Gianluca a fare la proposta di matrimonio a Noemi, ottenendo un sì e una benedizione seguita da un lungo applauso.

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Il panorama televisivo italiano continua a essere dominato da queste intersezioni tra vita privata dei conduttori e narrazione pubblica, dove ogni gesto può diventare notizia nazionale. L'attesa per la puntata di sabato rimane alta, poiché ogni rivelazione sulla presenza di Barbara D'Urso avrà un impatto diretto sui telespettatori e sulla percezione del programma.