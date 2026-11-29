Noemi Bocchi e Giovanni Pernice trionfano nella nona puntata di Ballando con le Stelle. Scopri classifica, eliminatedi Cesare Cremonini e chi va in semifinale.

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno chiuso al primo posto la nona puntata di Ballando con le Stelle, il celebre programma di danza condotto da Milly Carlucci. La coppia ha dimostrato una padronanza tecnica eccellente, assicurandosi un accesso diretto alla semifinale del contendendo. Il loro successo consolida la posizione di vertice nella classifica provvisoria, distanziando le altre coppie in gara con un margine significativo rispetto ai concorrenti più vicini.

Classifica tecnica e punti conquistati

La giuria tecnica ha assegnato un punteggio netto di 69 punti alla coppia Bocchi-Pernice, confermando la loro superiorità nell'esecuzione dei passaggi coreografici proposti durante la serata. Questo risultato li ha collocati saldamente al primo posto della graduatoria immediata, precedendo di ventinove punti la coppia formata da Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli, che ha ottenuto 59 punti. La differenza di punteggio evidenzia come la coppia vincitrice abbia mantenuto una coerenza e una precisione impeccabili nel corso dell'esibizione.

Also read Matteo Addino: le critiche a Balando, invidia per Nikita e pace per D'Urso

Coppie eliminate e spareggio imminente

A seguito dell'aggiunta dei voti provenienti dai social network, si è formato il gruppo di coda della classifica che deve affrontare l'eliminazione definitiva. Le tre coppie che si sono trovate in questa posizione di rischio sono Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli, Manuela Moreno e Carlo Aloia, e Andy Diaz con Gioia Giovanatti. Due di queste formazioni saranno costrette a lasciare la competizione, mentre l'altra accederà alla fase di ripescaggio per un'ultima chance.

Advertisement

Spartizione delle posizioni di rischio

Il meccanismo di eliminazione ha selezionato Cesare Cremonini tra i due concorrenti destinati a lasciare il palco della nona puntata. La sua uscita è avvenuta in concomitanza con quella di una delle coppie eliminate insieme a lui, anche se i nomi specifici dei partner nelle formazioni a rischio non sono stati resi pubblici in questo estratto. La decisione finale è stata presa dopo un'attenta analisi dei voti tecnici combinati con il gradimento del pubblico online, un processo che ha definito i destini dei partecipanti rimasti.

Prossimi passi verso la semifinale

Le coppie superstiti si preparano ora per la puntata di sabato prossimo, dove si deciderà l'identità dell'ultimo concorrente che completerà il quadro della semifinale. Il ripescaggio rappresenterà un momento cruciale, permettendo a un'eliminazione di tornare in gara e di lottare per uno dei posti finali disponibili. Questa fase finale aggiungerà ulteriore tensione a una competizione che si sta facendo sempre più serrata man mano che ci si avvicina alla conclusione del ciclo.