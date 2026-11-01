Ballando con le stelle: Noemi Bocchi vince, Eugenio Finardi eliminato

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice trionfano nella quinta puntata di Ballando con le stelle. Eliminato Eugenio Finardi al ballottaggio.

La quinta puntata del programma televisivo Ballando con le stelle ha registrato un nuovo vincitore e una significativa eliminazione. La coppia formata da Noemi Bocchi e il suo partner professionista Giovanni Pernice si è aggiudicata la vittoria della serata. Il risultato è stato annunciato dalla conduttrice Milly Carlucci durante la diretta. Questa affermazione rappresenta un cambio rispetto alla settimana precedente.

Noemi Bocchi domina la classifica

Noemi Bocchi ha superato Alessandro Matri, che aveva vinto la puntata precedente grazie ai bonus accumulati. Nonostante i 66 punti ottenuti tecnicamente da Matri e Giada Lini, Noemi Bocchi ha avuto la meglio. La coppia vincitrice ha consolidato il suo primato grazie anche ai punti extra assegnati. I voti tecnici hanno premiato la performance di Noemi Bocchi e Giovanni Pernice come la migliore della serata.

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Alessandro Matri ha combattuto fino all'ultimo momento per mantenere la posizione in vetta. Tuttavia, la superiorità tecnica della Bocchi non è stata messa in discussione dai giudici. Questo risultato sposta Matri al secondo posto nella graduatoria generale. La competizione tra le due coppie è stata molto accesa e ha tenuto alta l'attenzione del pubblico.

Tesoretto ridefinisce le posizioni

I punti del tesoretto gestiti da Simona Ventura hanno alterato significativamente la classifica finale. La conduttrice ha deciso di destinare 20 punti a Monica Guerritore e Luca Urso. Questo contributo ha permesso alla coppia di fare un importante balzo in avanti nella graduatoria. Monica Guerritore e Luca Urso sono saliti al quarto posto con un totale di 56 punti.

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Gli altri due tesoretti sono stati attribuiti ad Andy Diaz e a Noemi Bocchi. I punti aggiuntivi ricevuti da Noemi Bocchi hanno ulteriormente rafforzato la sua posizione di leader. Andy Diaz ha utilizzato i suoi punti per risalire la china nella classifica. La distribuzione strategica dei bonus ha creato un quadro competitivo più dinamico.

La classifica definitiva dopo l'aggiunta dei bonus vede Alessandro Matri e Giada Lini al secondo posto con 66 punti. Monica Guerritore e Luca Urso occupano il quarto posto con 56 punti. Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli sono settimi con 41 punti. Jimmy Ghione e Manuela Moreno condividono la nona posizione con 34 punti ciascuno insieme alle rispettive partner.

Eugenio Finardi eliminato al ballottaggio

La zona retrocessione ha riservato momenti di grande tensione per gli spettatori. Jimmy Ghione e Eugenio Finardi si sono giocati la permanenza nel programma allo spareggio. Entrambi i concorrenti hanno affrontato il ballottaggio finale per evitare l'eliminazione. La decisione è caduta sulla coppia di Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli.

Eugenio Finardi è stato sconfitto con il 45 percento delle preferenze del pubblico. Nonostante l'eliminazione, il musicista ha la possibilità di partecipare ai futuri ripescaggi. Questa regola permette agli artisti eliminati di tornare in gara se recuperano sufficenti voti. La partenza di Finardi segna la fine del suo percorso attuale nello show.

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Jimmy Ghione, invece, ha mantenuto il suo posto nel programma. La sua coppia con Anastasia Kuzmina ha evitato l'uscita dalla competizione. La differenza nei voti del pubblico ha determinato l'esito dello spareggio. La serata ha concluso con la vittoria ufficiale di Noemi Bocchi e Giovanni Pernice.