Il 21 novembre 2026, Ornella Muti si è difesa da Barbara d'Urso in diretta, spiegando le sue scelte emotive. Tutti i dettagli sulla replica e il giudizio dei giudici.

Nella serata dedicata all'ottava puntata di Ballando con le Stelle 2026, andata in onda sabato 21 novembre, Ornella Muti è tornata al centro dei riflettori per affrontare direttamente il dibattito scatenato dalle settimane precedenti. L'attrice ha scelto di rispondere pubblicamente alle accuse e alle provocazioni ricevute, chiudendo un ciclo di tensioni che aveva oscurato la sua partecipazione alla gara nelle edizioni precedenti.

La risposta emotiva di Ornella Muti a Barbara d'Urso

Ornella Muti ha spiegato che la sua emotività è un fattore centrale nella sua vita, capace a volte di frenarla ma anche di spingerla all'azione. Ha rivelato di aver pensato di non farcela, fino al momento in cui ha deciso di chiudere definitivamente la questione. L'attrice ha ammesso di dispiacersi che il percorso televisivo potesse essere più leggero, non solo per lei, ma anche per il pubblico e per il suo compagno di ballo, Pasquale La Rocca.

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L'attrice ha poi approfondito la sua personalità rivelando che durante l'infanzia ha dovuto diventare un "soldato" per proteggersi dalle ferite subite. Un anno e mezzo di allontanamento dalla famiglia per motivi di salute l'hanno costretta a sviluppare un forte bisogno di amore. Ornella Muti ha specificato di non voler essere percepita solo come una donna fragile, definendosi un prisma complesso e multifaccettato.

La dinamica con Pasquale La Rocca e il Profumo Gate

Dopo il suo discorso, Ornella Muti ha eseguito la sua esibizione ballando insieme a Pasquale La Rocca. Il maestro ha mostrato segni evidenti di precarie condizioni fisiche durante la performance, suscitando preoccupazione ma anche rispetto per la sua dedizione. Francesca Fialdini ha espresso il suo dispiacere per come il cosiddetto "profumo gate" abbia rubato la visibilità alla performance della settimana precedente, distogliendo l'attenzione dal merito artistico.

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Simona Ventura ha sfruttato l'occasione per porre nuovamente una domanda diretta a Pasquale La Rocca, chiedendo se la tensione con Barbara d'Urso derivasse da un suo rifiuto di lavorare con lei a teatro. Il maestro ha declinato categoricamente di rispondere a tale provocazione, ribadendo la sua volontà di discutere esclusivamente di ballo e di Ornella Muti, ignorando le insinuazioni personali.

I giudizi dei giudici e la posizione di Barbara d'Urso

Milly Carlucci ha condotto il giro dei giudizi, raccogliendo commenti entusiasti da tutti i membri della giuria riguardo alla performance dell'attrice. Il momento culminante è arrivato quando è stata chiamata in causa Barbara d'Urso, che ha iniziato ringraziando Pasquale La Rocca per non aver risposto alla provocazione di Simona Ventura, riconoscendo implicitamente la sua strategia di non alimentare il conflitto.

Barbara d'Urso ha poi rivolgersi direttamente a Ornella Muti, ammettendo che esistevano altre concorrenti con capacità di ballo superiori alle sue. Tuttavia, la conduttrice ha aggiunto che nonostante le critiche precedenti, quella sera l'attrice le era piaciuta, chiudendo di fatto la polemica con un riconoscimento pubblico della qualità della danza eseguita nella serata del 21 novembre 2026.