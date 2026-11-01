Ballando con le Stelle, scontro tra Mariotto e Barbara D'Urso in studio

Ballando con le Stelle: nell'ultima puntata scontro tra il giurato Mariotto e Barbara D'Urso, tra insulti, battute e l'intervento di Alberto Matano per calmare il clima.

Nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le Stelle, lo scontro tra il giurato Mariotto e Barbara D'Urso ha acceso lo studio, con interventi di Rossella Erra, Jimmy Ghione, Mara Venier, Eugenio Finardi, Anna Falchi e Alberto Matano. Il clima si è surriscaldato dopo l'uscita dal programma di Eugenio Finardi, eliminato nella puntata precedente.

Rossella Erra ha criticato apertamente Mariotto, affermando che non abbia un minimo di coerenza e che se ne vanti. Con un tono ironico, si è detta dispiaciuta per l'uscita di Finardi e ha lanciato una frecciata allo stilista, proponendo di eliminare proprio lui.

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Il co-conduttore ha replicato facendo notare che Mariotto è anche anziano, e che quindi si potrebbe cambiare. La battuta ha rafforzato il tono polemico della discussione, che si è subito spostata su altri protagonisti del programma.

Ghione e Venier contro il giurato Mariotto

Jimmy Ghione, spesso bersaglio delle critiche di Mariotto, ha definito il gioco meraviglioso e ha sostenuto che Milly abbia creato qualcosa di incredibile. Ha poi accusato il giurato di prevaricare e di andare oltre, perdendo il controllo e non sapendo dove possa finire.

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Rivolgendosi a Mara Venier, Ghione le ha ricordato di aver cacciato Mariotto dal proprio studio, citando quell'episodio come esempio del comportamento del giurato. Venier ha confessato senza mezzi termini di essere pronta a rifarlo anche oggi.

A prendere le difese del giudice è stato Eugenio Finardi, secondo cui la presenza di Mariotto è funzionale alla trasmissione. Anna Falchi, invece, lo ha paragonato con ironia allo zio che, durante la cena di Natale, dice sciocchezze.

Lo scontro tra Mariotto e Barbara D'Urso

La discussione è poi tornata sul duro botta e risposta tra Mariotto e Barbara D'Urso, sua compagna di banco. Nella notte la conduttrice ha condiviso sui social un video in cui esprimeva dispiacere per lo scambio di commenti, che aveva superato i limiti dell'insulto.

Nel video D'Urso ha ripetuto più volte la parola cafone, dopo che il giurato l'aveva definita poveraccia. Questi attacchi reciproci hanno costretto Alberto Matano a intervenire per riportare la calma in studio.

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Matano ha proposto una piccola mozione per moderare i termini usati tra i presenti, dicendo di aver sentito parole che non gli erano piaciute. Poco dopo Mariotto ha provato a fare un passo indietro, dichiarandosi dispiaciuto per quanto detto, ma avvertendo che chi tira la coda al gatto rischia di essere graffiato.