Ballare con la polizia: Simone Benedetti arrestato dopo aggressione al pronto soccorso

Il ballerino Simone Benedetti è stato arrestato all'Aurelia Hospital dopo aver aggredito infermieri e opposto resistenza alle forze dell'ordine. L'uomo era arrivato in ospedale per un incidente stradale.

L'episodio è avvenuto all' Aurelia Hospital , dove il ballerino Simone Benedetti era giunto in seguito a un incidente stradale. L'uomo, che aveva acceso una sigaretta nella sala d'attesa del pronto soccorso, è stato arrestato nella notte tra l'1 e il 2 giugno 2026 con le accuse di resistenza e violenza privata.

Secondo le prime ricostruzioni, Benedetti avrebbe dato in escandescenze poco dopo il suo arrivo, scagliando un casco e uno skateboard contro un'infermiera e minacciando una seconda operatrice sanitaria. La situazione è degenerata al punto da richiedere l'intervento della polizia, ma nemmeno l'arrivo degli agenti è riuscito a placare l'uomo, che ha continuato a urlare insulti e a opporre resistenza.

Nel tentativo di fuggire a piedi, ha urtato una delle vetture di polizia parcheggiate nel piazzale dell'ospedale, portando al suo immediato arresto. Secondo quanto riportato da Repubblica, Benedetti avrebbe raccontato una versione diversa agli investigatori, sostenendo di essere stato trascinato a terra e immobilizzato dagli agenti senza motivo prima di essere condotto in commissariato. Il ballerino, noto per la sua partecipazione a programmi televisivi, si trova ora al centro di una vicenda che ha scosso l'opinione pubblica.

L'incidente stradale che lo ha portato in ospedale è ancora in fase di accertamento, ma sembra che Benedetti non abbia riportato ferite gravi. Tuttavia, il suo comportamento violento ha sollevato interrogativi sulla gestione delle emergenze sanitarie e sulla sicurezza del personale ospedaliero, spesso vittima di aggressioni. L'episodio riaccende il dibattito sulla necessità di maggiori tutele per medici e infermieri, che sempre più spesso si trovano a dover fronteggiare situazioni di pericolo.

Le associazioni di categoria hanno condannato fermamente l'accaduto, chiedendo misure più severe per chi si rende protagonista di atti di violenza in contesti sanitari. Nel frattempo, Benedetti rimane in stato di arresto in attesa dell'udienza di convalida, mentre la procura continua le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. La difesa del ballerino punta a dimostrare che la sua reazione è stata conseguenza dello stato di shock post-incidente, ma le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'ospedale potrebbero smentire questa versione.

La comunità segue con attenzione gli sviluppi, in attesa di conoscere l'esito giudiziario di una vicenda che intreccia cronaca, spettacolo e sicurezza pubblica





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