Ballerini vince la Paestum-Napoli, primo italiano in questa edizione

Il corridore dell'Astana, Davide Ballerini, ha vinto la sesta tappa del Giro d'Italia 2026, la Paestum-Napoli di 141 km, diventando il primo italiano a vincere in questa edizione della corsa rosa.

Un italiano vince la Paestum-Napoli , Ballerini è il primo in questa edizione Davide Ballerini ha vinto la sesta tappa del Giro d'Italia 2026, la Paestum-Napoli di 141 km, diventando il primo italiano a vincere in questa edizione della corsa rosa.

Il corridore dell'Astana si è imposto davanti al belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) e al francese Paul Magnier (Soudal Quick Step). Brutta caduta nel curvone finale che ha coinvolto alcuni corridori della Unibet Rose Rockets, la squadra che più stava dettando il ritmo, tra di loro anche il velocista olandese Dylan Groenewegen. Il velocista Matteo Malucelli era stato il favorito per la vittoria, ma quando si è affacciata l'ultima curva ha visto due corridori cadere.

Ballerini ha quindi provato a provarci e sperava che il traguardo arrivasse in fretta, ma era ancora piuttosto lontano ed era al limite. Fortunatamente Ballerini è riuscito a vincere una tappa del Giro d'Italia, dopo tanto lavoro e tante difficoltà. La vittoria è molto importante per lui e per la squadra, che ha goduto molto della vittoria e del supporto del direttore sportivo.

Indossare la Maglia Rosa significa tantissimo e oggi Ballerini e la sua squadra hanno potuto godersi questa esperienza. Afonso Eulalio, la maglia rosa, ha commentato la tappa dicendo che era la giornata giusta per vivere l'esperienza della Maglia Rosa e che spera di avere buone gambe anche domani. La settima frazione partirà da Formia e arriverà in salita sul Blockhaus dopo 244 km





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