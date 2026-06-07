Ballottaggi amministrativi 2026: urne aperte in 42 comuni, sfida in sei capoluoghi

Oggi e domani si vota per i ballottaggi in 42 comuni di 12 regioni, tra cui sei capoluoghi: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. In Sardegna primo turno per 148 comuni. Ecco i dettagli delle sfide.

Le elezioni amministrative del 2026 entrano nella fase decisiva con i ballottaggi che si tengono oggi e domani in 42 comuni italiani, distribuiti in 12 regioni.

Tra questi spiccano sei capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Le urne sono aperte dalle 7 alle 23 di oggi e riapriranno domani dalle 7 alle 15, poi inizierà lo spoglio delle schede. Contemporaneamente, in Sardegna si vota per il primo turno in 148 comuni, coinvolgendo oltre 402 mila elettori.

In cinque centri con più di 15 mila abitanti o capoluoghi di provincia, come Quartu Sant'Elena, Sestu, Porto Torres, Sanluri e Tempio Pausania, si potrebbe andare al ballottaggio il 21 e 22 giugno se nessun candidato supera il 50 per cento dei voti validi





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