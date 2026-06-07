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Ballottaggi amministrativi in 42 comuni italiani e primo turno in Sardegna

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Ballottaggi amministrativi in 42 comuni italiani e primo turno in Sardegna
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📆6/7/2026 8:31 AM
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Sono 42 i Comuni italiani, tra cui sei capoluoghi, che tornano alle urne per i ballottaggi delle elezioni amministrative domenica 7 e lunedì 8 giugno. Oltre 1,13 milioni di elettori sono chiamati a scegliere i nuovi sindaci. In contemporanea, in Sardegna si svolge il primo turno in 148 comuni, con circa 440mila elettori coinvolti. La tornata presenta casi peculiari come il ballottaggio a Mandatoriccio determinato da un pareggio perfetto al primo turno. Nei capoluoghi le sfide sono prevalentemente tra candidati di centrodestra e del centrosinistra.

In Italia sono 42 i Comuni chiamati al ballottaggio per le elezioni amministrative , in programma domenica 7 giugno e lunedì 8 giugno. Si tratta per lo più di centri superiori ai 15mila abitanti, tra cui sei capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani e Agrigento.

Complessivamente la tornata interessa oltre 1,13 milioni di elettori. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 lunedì. Parallelamente, in Sardegna si svolge il primo turno delle amministrative in 148 comuni (su 377 totali), con circa 440mila elettori chiamati alle urne.

Tra i casi particolari, a Mandatoriccio, in Calabria, il ballottaggio è reso necessario da un ex aequo perfetto al primo turno: i candidati Maria Teresa Villella e Cataldo Iozzi hanno ottenuto entrambi 852 preferenze. Nei capoluoghi le sfide sono rumorsate tra candidati di centrodestra e del centrosinistra. A Lecco si contendono la poltrona Filippo Boscagli (centrodestra) e il sindaco uscente Mauro Gattinoni (centrosinistra). Ad Arezzo lo scontro è tra Marcello Comanducci (centrodestra) e Vincenzo Ceccarelli (campo largo).

A Macerata il sindaco uscente Sandro Parcaroli (centrodestra) affronta Gianluca Tittarelli (campo largo). A Chieti il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini sfida Cristiano Sicari (centrodestra). A Trani la sfida è tra Marco Galiano (centrosinistra) e Angelo Guarriello (centrodestra). Ad Agrigento si affrontano Michele Sodano (centrosinistra) e Gerlando Alonge (centrodestra).

In Sardegna, nonostante il numero elevato di comuni coinvolti, la maggior parte sono piccoli centri e il peso elettorale è inferiore alla media nazionale

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