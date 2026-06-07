Ballottaggi amministrativi in sette comuni italiani: centrodestra contro centrosinistra e caso Mandatoriccio

Riassunto dei ballottaggi nelle elezioni amministrative italiane 2024, con focus sui candidati nelle sei città principali e sul caso eccezionale di Mandatoriccio per il pareggio al primo turno.

Nelle elezioni amministrative italiane, i ballottaggi si sono tenuti in diverse città, tra cui Lecco , Arezzo , Macerata , Chieti , Agrigento e Trani . La maggior parte dei comuni coinvolti supera i 15.000 abitanti, con l'eccezione di Mandatoriccio (Cosenza), che ha dovuto ripetere le elezioni a causa di un perfetto pareggio al primo turno.

Complessivamente, più di 1,1 milioni di elettori sono tornati alle urne per il secondo turno. I principali ballottaggi hanno visto confrontarsi candidati del centrodestra e del centrosinistra o del campo largo. A Lecco, la sfida è stata tra Filippo Boscagli (centrodestra) e Mauro Gattinoni, sindaco uscente di centrosinistra. Ad Arezzo, i duellanti sono stati Marcello Comanducci (centrodestra) e Vincenzo Ceccarelli (campo largo).

A Macerata, il centrodestra ha puntato su Sandro Parcaroli, sindaco uscente, mentre il campo largo ha sostenuto Gianluca Tittarelli. A Chieti, Giovanni Legnini (campo largo) ha contrastato Cristiano Sicari (centrodestra). Ad Agrigento, il confronto è stato tra Marco Galiano (centrosinistra) e Angelo Guarriello (centrodestra). Infine, a Trani, si sono affrontati Michele Sodano (centrosinistra) e Gerlando Alonge (centrodestra).

Il caso particolare di Mandatoriccio: nonostante le dimensioni sotto i 15.000 abitanti, si è votato nuovamente perché Maria Teresa Villella (Nuova Alba) e Cataldo Iozzi (Uniti per Mandatoriccio) hanno ottenuto esattamente 852 voti ciascuno, un pareggio assoluto che ha reso necessario il ballottaggio. Questi risultati evidenziano un quadro politico frammentato e competitivo, con il centrodestra e il centrosinistra (o le sue alleanze) che si contendono il controllo delle amministrazioni locali in Stati chiave.

La partecipazione è stata significativa, con oltre un milione di elettori chiamati a decidere il sindaco nelle loro città. I ballottaggi rappresentano un momento cruciale per la ripartizione del potere locale e per le prospettive politiche nazionali, in vista di future elezioni. La distribuzione geografica dei comuni al voto mostra una presenza diffusa in diverse regioni, dal Nord al Sud, segnalando l'importanza di questi appuntamenti per il tessuto democratico del Paese.

Il caso di Mandatoriccio sottolinea come, anche in piccoli centri, il dettaglio di poche preferenze possa cambiare l'esito elettorale e prolungare il processo decisionale





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