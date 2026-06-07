Ballottaggi e primo turno: l'esito delle elezioni amministrative in 12 capoluoghi e in Sardegna

Le urne rimangono aperte per i ballottaggi in Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata, mentre in Sardegna si è svolto il primo turno in 149 comuni. Aggiornamenti su candidati, percentuali e possibili secondi turni.

Le urne resteranno aperte dalle 7 alle 23 per i ballottaggi in dodici comuni di diverse regioni, tra cui sei capoluoghi di provincia (Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata).

Il voto sarà possibile anche domani, dalle 7 alle 15. A Trani la gara è tra Marco Galiano, candidato del campo largo senza l'appoggio del Movimento 5 stelle, che ha raccolto il 40,69 % dei voti, e Angelo Guarriello, rappresentante del centrodestra, fermatosi al 30,32 %. A Agrigento, invece, si sfidano Michele Sodano, del campo largo, con un 39,10 % rispetto a Dino Alonge del centrodestra, che ha totalizzato il 34,7 %.

Infine, a Lecco il confronto tra Filippo Boscagli, candidato del centrodestra quasi vincitore al primo turno con il 48,65 %, e Mauro Gattinoni, sindaco uscente del campo largo, che ha registrato il 42,53 % dei seggi, definirà l'esito finale della tornata. In Sardegna, invece, si è tenuto il primo turno delle elezioni amministrative in 149 comuni, coinvolgendo più di 402 mila elettori distribuiti su tutta l'isola.

Sono previsti eventuali secondi turni in cinque centri con più di 15 mila abitanti o capoluoghi di provincia: Quartu Sant'Elena, Sestu, Porto Torres, Sanluri e Tempio Pausania. Qualora nessun candidato superi la soglia del 50 % dei voti validi, il ballottaggio è fissato per il 21 e 22 giugno. Le urne riapriranno lunedì dalle 7 alle 15 e, successivamente, avrà inizio lo spoglio delle schede.

L'attenzione mediatica è concentrata sui sei capoluoghi in cui non è ancora stata indicata la figura del nuovo sindaco dopo il primo turno del 24‑25 maggio. A Arezzo, la città più popolosa tra quelle in voto, si contende il seggio tra Marcello Comanducci del centrodestra, al 43,81 %, e Vincenzo Ceccarelli del campo largo, al 32,36 %.

A Chieti il centro‑sinistra con Giovanni Legnini registra il 47,20 % contro il 27,47 % di Cristiano Sicari, sostenuto da Fratelli d'Italia e Forza Italia. A Macerata il candidato del centrodestra e sindaco uscente Sandro Parcaroli è quasi arrivato alla maggioranza assoluta con il 49,96 % dei voti, mentre il campo largo è rappresentato da Gianluca Tittarelli, che ha totalizzato il 41,95 %.

Queste sfide determineranno il panorama politico locale per i prossimi anni, con possibile risvolti anche a livello regionale





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