Ballottaggi in 41 comuni: testa a testa a Lecco, Macerata e Sondrio

Analisi dei ballottaggi elettorali in diverse città italiane, con scenari incerti e l'impatto dei voti dei candidati eliminati al primo turno.
Domenica e lunedì si terrà il secondo turno delle elezioni comunali in 41 comuni italiani con più di 15.000 abitanti, dove al primo turno nessun candidato ha raggiunto il 50% dei voti.
I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, dopodiché inizierà lo scrutinio. La situazione più incerta si osserva a Lecco, dove al primo turno ha ottenuto più voti Filippo Boscagli del centrodestra, storico consigliere comunale, seguito a sei punti percentuali dal sindaco uscente Mauro Gattinoni del PD. La città, tradizionalmente conservatrice, è amministrata dal centrosinistra dal 2010.
In Toscana, a Montevarchi, il candidato del centrodestra Marcello Comanducci ha ottenuto il 43,81% al primo turno, seguito dall'ex assessore regionale Vincenzo Ceccarelli del centrosinistra; Marco Donati, ex PD poi in Azione, ha preso circa il 20% e non ha dato indicazioni di voto, ma alcuni suoi sostenitori hanno dichiarato di votare per Ceccarelli. A Macerata, il sindaco uscente della Lega Sandro Parcaroli non è stato rieletto al primo turno per pochissimi voti (49,96%) e arriva al ballottaggio da favorito.
Il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini, ex senatore e vicepresidente del CSM, è anch'egli vicino all'elezione al primo turno; la dinamica dipenderà dagli elettori di centrodestra che al primo turno potevano scegliere fra tre liste diverse. A Pistoia, il candidato più votato è stato Marco Galiano, preside e dirigente della CGIL, con il 40,69%; sia il candidato del PD sia quello di Fratelli d'Italia sono stati sotto il 40%, ma un altro candidato di centrodestra ha ottenuto il 14,1%.
A Sondrio, al ballottaggio si affrontano la candidata del centrosinistra Rossella Buratti e Paolo Previde Massara di Forza Italia; al primo turno ha preso oltre il 21% il candidato di Lega e Fratelli d'Italia e un notevole 14,2% una lista riconducibile a Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Oltre a queste città, sempre domenica e lunedì si terrà anche il primo turno delle elezioni comunali in altri comuni, ma i dettagli specifici non sono forniti nel testo.
Il focus rimane sulle città sopra menzionate e sulle dinamiche di ballottaggio, con particolare attenzione agli elettori dei candidati eliminati al primo turno, che potrebbero essere decisivi per l'esito finale
Ballottaggio Elezioni Comunali Lecco Macerata Sondrio Centrodestra Centrosinistra CGIL Fratelli D'italia Futuro Nazionale
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
A Macerata sesto ballottaggio nella storia, sfida tra Parcaroli e TittarelliAl voto 36.441 persone in 44 seggi. Nel pomeriggio Salvini per il sindaco uscente (ANSA)
Read more »
Ballottaggi amministrativi in 42 comuni, sei capoluoghi, e elezioni in SardegnaDomenica 7 e lunedì 8 giugno si terranno i ballottaggi per le elezioni amministrative in 42 comuni, tra cui sei capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Oltre 1,1 milioni di elettori saranno chiamati al voto dalle 7 alle 23. Contestualmente, in Sardegna si svolgeranno le elezioni amministrative in 149 comuni su 377, con circa 440mila elettori coinvolti, pari a circa il 30% del totale regionale. Le votazioni interessano comuni con più di 15mila abitanti, ad eccezione di Mandatoriccio (Cosenza).
Read more »
Elezioni comunali 2026, i ballottaggi: la sfida in sei capoluoghiI ballottaggi delle elezioni comunali 2026 si svolgono oggi e domani in sei capoluoghi di provincia. I candidati più in vista sono Filippo Boscagli a Lecco con il 48,7%, Marcello Comanducci ad Arezzo con il 43,8% e Sandro Parcaroli a Macerata con il 49,9%.
Read more »
Elezioni amministrative 2024: ballottaggi in Trani, Agrigento, Lecco e prima tornata in SardegnaIn diverse città italiane i risultati del primo turno delle elezioni amministrative hanno determinato ballottaggi: a Trani vince Marco Galiano (campo largo) con il 40,69%, a Agrigento Michele Sodano (campo largo) al 39,10% e a Lecco Filippo Boscagli (centrodestra) al 48,65%. In Sardegna il primo turno si è svolto in 149 comuni con possibili secondi turni in cinque capoluoghi. Le città ancora in bilico sono Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani, dove nessun candidato ha superato il 50% dei voti.
Read more »