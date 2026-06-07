Ballottaggi in 41 comuni: testa a testa a Lecco, Macerata e Sondrio

Analisi dei ballottaggi elettorali in diverse città italiane, con scenari incerti e l'impatto dei voti dei candidati eliminati al primo turno.

Domenica e lunedì si terrà il secondo turno delle elezioni comunali in 41 comuni italiani con più di 15.000 abitanti, dove al primo turno nessun candidato ha raggiunto il 50% dei voti.

I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, dopodiché inizierà lo scrutinio. La situazione più incerta si osserva a Lecco, dove al primo turno ha ottenuto più voti Filippo Boscagli del centrodestra, storico consigliere comunale, seguito a sei punti percentuali dal sindaco uscente Mauro Gattinoni del PD. La città, tradizionalmente conservatrice, è amministrata dal centrosinistra dal 2010.

In Toscana, a Montevarchi, il candidato del centrodestra Marcello Comanducci ha ottenuto il 43,81% al primo turno, seguito dall'ex assessore regionale Vincenzo Ceccarelli del centrosinistra; Marco Donati, ex PD poi in Azione, ha preso circa il 20% e non ha dato indicazioni di voto, ma alcuni suoi sostenitori hanno dichiarato di votare per Ceccarelli. A Macerata, il sindaco uscente della Lega Sandro Parcaroli non è stato rieletto al primo turno per pochissimi voti (49,96%) e arriva al ballottaggio da favorito.

Il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini, ex senatore e vicepresidente del CSM, è anch'egli vicino all'elezione al primo turno; la dinamica dipenderà dagli elettori di centrodestra che al primo turno potevano scegliere fra tre liste diverse. A Pistoia, il candidato più votato è stato Marco Galiano, preside e dirigente della CGIL, con il 40,69%; sia il candidato del PD sia quello di Fratelli d'Italia sono stati sotto il 40%, ma un altro candidato di centrodestra ha ottenuto il 14,1%.

A Sondrio, al ballottaggio si affrontano la candidata del centrosinistra Rossella Buratti e Paolo Previde Massara di Forza Italia; al primo turno ha preso oltre il 21% il candidato di Lega e Fratelli d'Italia e un notevole 14,2% una lista riconducibile a Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Oltre a queste città, sempre domenica e lunedì si terrà anche il primo turno delle elezioni comunali in altri comuni, ma i dettagli specifici non sono forniti nel testo.

Il focus rimane sulle città sopra menzionate e sulle dinamiche di ballottaggio, con particolare attenzione agli elettori dei candidati eliminati al primo turno, che potrebbero essere decisivi per l'esito finale





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