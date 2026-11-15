Ballottaggio in Gagauzia: Stoianoglo affronta Gagauz il 29 novembre

Alexandr Stoianoglo e Fiodor Gagauz andranno al ballottaggio per la leadership della Gagauzia il 29 novembre, in un contesto di alte tensioni con la Russia e dopo la condanna di Evgenia Gutul.

Il processo elettorale per determinare il nuovo leader della regione autonoma della Gagauzia, in Moldova, è entrato nella fase decisiva dopo che i risultati ufficiali hanno confermato la necessità di un secondo turno di votazione. Questa situazione politica si inserisce in un contesto regionale particolarmente teso, caratterizzato da profonde divisioni ideologiche e da un forte interesse da parte delle potenze estere, in particolare della Russia, sulle dinamiche interne della piccola nazione europea.

Il prossimo 29 novembre, gli elettori della Gagauzia saranno chiamati alle urne per scegliere chi governerà questa regione strategica del sud del paese, un territorio abitato principalmente da cristiani ortodossi di lingua turca che storicamente nutrono simpatie per i vicini slavi e per Mosca. La data fissa un momento cruciale per il futuro politico della Moldavia, un paese povero che punta a integrarsi sempre di più nell'orbita europea mentre cerca di navigare le complesse acque geopolitiche del Vicino Oriente europeo.

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Dettagli Elettorali e Risultati Preliminari

I dati completi del voto domenica scorsa indicano che nessun candidato ha raggiunto la soglia assoluta del cinquanta per cento dei consensi necessaria per essere proclamato vincitore fin dal primo turno. Il campo era inizialmente aperto a otto candidati che ambivano alla carica di bashkan, il titolo assegnato al capo dell'amministrazione regionale, una posizione di potere chiave per la gestione delle autonomie locali e delle relazioni con il governo centrale di Chisinau.

Al primo posto si è classificato Alexandr Stoianoglo, che ha raccolto il trentotto virgola quarantatre per cento dei voti totali espressi. Il suo principale sfidante, Fiodor Gagauz, ha ottenuto il ventiquattro virgola venti per cento delle preferenze, distanziandosi significativamente dal leader della classifica ma rimanendo sufficientemente vicino da costringere a una doppia tornata elettorale. Questa distribuzione dei voti riflette la frammentazione del sostegno politico nella regione e la difficoltà di costruire una maggioranza chiara in un'area politicamente sensibile.

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Posizioni dei Candidati e Contesto Politico

La gara tra Alexandr Stoianoglo e Fiodor Gagauz non è solo una competizione personale ma rappresenta uno scontro di visioni sul futuro della Moldova. Alexandr Stoianoglo, che è anche un avvocato, è una figura nota a livello nazionale per aver sfidato la Presidente Maia Sandu nelle elezioni presidenziali del 2024, dove ha subito una sconfitta che non ha però minato la sua influenza politica. Il suo percorso elettorale dimostra una certa resilienza nel panorama politico moldavo, dove la linea filoeuropea del governo Sandu incontra spesso resistenze.

Dall'altra parte del confronto c'è Fiodor Gagauz, anch'egli avvocato, che porta con sé il sostegno ufficiale del Partito Socialista, un'entità politica storicamente legata a Mosca e favorevole a stretti legami con la Russia. La presenza di due professionisti legali in testa alle preferenze evidenzia la natura tecnica e spesso burocratica della disputa, ma nasconde anche una profonda frattura geopolitica. Entrambi i candidati dovranno mobilitare le loro basi elettorali per le prossime settimane, sapendo che ogni voto conta in una regione che spesso funge da termometro delle tensioni con il Cremlino.

Impatto della Condanna di Evgenia Gutul

Lo sfondo di questa elezione è oscurato dal caso di Evgenia Gutul, l'ex leader della Gagauzia incarcerata. La Gutul è stata condannata lo scorso anno a sette anni di prigione con l'accusa di aver dirottato illegalmente fondi dalla Russia per finanziare un partito politico, che le autorità moldave definiscono una copertura per l'ingerenza straniera. Questo processo ha infiammato gli animi e trasformato l'elezione del nuovo bashkan in un referendum sulla giustizia e sulla sovranità nazionale, con i sostenitori della Gutul che organizzano manifestazioni per chiederne la liberazione.

La Russia ha denunciato ripetutamente la detenzione della Gutul, accusando le autorità filoeuropee di Chisinau di sopprimere l'opposizione e di utilizzare il sistema giudiziario come strumento politico. La frequenza con cui la Gutul visitava la capitale russa durante il suo mandato è stata citata come prova del legame stretto tra la regione e il Cremlino. Questa narrativa crea una pressione significativa sui candidati, che devono bilanciare il rispetto delle leggi nazionali con le aspettative di una parte significativa dell'elettorato che vede Mosca come un alleato naturale.

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Tensioni Regionali e Prossimi Passi

Oltre alla questione Gagauzia, la Moldavia affronta altre sfide di stabilità, tra cui il sentimento separatista nella regione di Transdniestria. Qui, il presidente autoproclamato Vadim Krasnoselsky è tornato in Moldavia domenica dopo aver ricevuto un premio di stato dal Presidente Vladimir Putin a Mosca. Questo atto è stato definito dal Primo Ministro Vasile Tofan una provocazione diretta da parte della Russia, evidenziando l'aggressività delle manovre di Mosca nel vicinato europeo.

Le autorità moldave hanno reagito con fermezza alla presenza di Krasnoselsky sul suolo nazionale, con il portavoce del governo Dumitru Ciorici che ha annunciato che il leader di Transdniestria sarà bloccato dal lasciare il paese per cinque anni. Questa misura drastica sottolinea la volontà del governo di Maia Sandu di non tollerare interferenze esterne, un allineamento con gli obiettivi di adesione all'Unione Europea fissati per il 2030. Mentre la campagna per il ballottaggio del 29 novembre procede, l'intera regione resta in attesa di vedere se la Moldavia riuscirà a consolidare la sua autonomia democratica di fronte a queste pressioni esterne continue.