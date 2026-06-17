Balogun, il simbolo della diversità contro Trump

Nato a New York da genitori nigeriani, cresciuto in Inghilterra e autore di due gol nella gara d'esordio degli Stati Uniti ai mondiali, Balogun rappresenta l'incarnazione della diversità che Donald Trump cerca di contrastare. Il calcio ha sempre raccontato l'evoluzione delle nazionalità e dei confini, come dimostrato dalla Francia campione del mondo del '98 e dal recente caso di Yasin Ayari.

Nato casualmente a New York da genitori nigeriani e cresciuto in Inghilterra, Balogun rappresenta l'incarnazione della diversità che Donald Trump cerca di contrastare. Se la Corte Suprema accoglierà la sua idea restrittiva di ius soli, nessun Balogun del futuro potrà fare grande l'America, perlomeno nel mondo del calcio.

Il calcio ha sempre raccontato l'evoluzione delle nazionalità e dei confini. Negli anni '90, la Francia campione del mondo era un esempio di integrazione, con giocatori provenienti da diverse parti del mondo. Recentemente, Yasin Ayari, nato in Svezia da genitori tunisini e marocchini, ha segnato un gol contro la Tunisia senza esultare, rappresentando l'idea di appartenenza multipla. Questo è il nostro mondo globale: rassegnatevi





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