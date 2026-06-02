BALTOPS 2025: esercitazioni navali ridotte ma carica di significato politico nel Mar Baltico

Gli Stati Uniti e i loro alleati NATO avviano dall'4 al 20 giugno una versione più contenuta dell'esercitazione BALTOPS nel Mar Baltico, coinvolgendo 20 navi di 15 nazioni. Nonostante la riduzione di personale, l'evento vuole confermare l'unità dell'alleanza e garantire la sicurezza delle rotte marittime strategiche di fronte a Mosca.

Le bandiere nazionali dei paesi membri della NATO sventolano ancora una volta sul quartier generale dell'alleanza a Bruxelles, ma l'attenzione di quest'anno è rivolta al Mar Baltico , dove gli Stati Uniti e i loro alleati stanno per avviare una serie di esercitazioni navali ridotte.

La manifestazione, che avrà luogo dal 4 al 20 giugno, è la versione più contenuta di BALTOPS, l'esercitazione annuale che dal 1971 riunisce ogni estate le forze marittime di circa quindici nazioni. Quest'anno la partecipazione è stata ridotta a circa venti navi e a qualche migliaio di militari, quasi la metà rispetto all'edizione precedente, a causa della molteplicità di impegni operativi dei Paesi occidentali in altre zone critiche, come lo stretto di Hormuz, l'Artico e le tensioni nel Medio Oriente.

Nonostante le dimensioni ridotte, la manovra mantiene una forte valenza simbolica: dimostrare coesione e capacità di risposta collettiva alla Russia, che osserva con attenzione l'evolversi delle attività militari nella regione. Il comandante della Task Force Baltic, l'ammiraglio di divisione tedesco Stephan Haisch, ha sottolineato che la tempistica di BALTOPS è particolarmente significativa.

"In questo periodo, è un segno della forza dell'alleanza, il fatto che venga condotta un'importante esercitazione, sotto la guida degli Stati Uniti, con un'ampia partecipazione della NATO", ha dichiarato Haissoch, che coordina il quartier generale multinazionale situato a Rostock, inaugurato nello scorso anno per gestire eventuali operazioni congiunte nel Baltico. Il comando tedesco è pronto a dirigere le operazioni NATO in caso di conflitto, garantendo la difesa delle rotte marittime cruciali per i Paesi baltici, collegati alla zona tramite un stretto corridoio terrestre.

Le esercitazioni inizieranno nella zona occidentale del mare, per poi spostarsi verso est, dove saranno simulate attività di rifornimento e protezione delle rotte di navigazione intorno all'isola svedese di Gotland, un punto strategico che NATO intende tenere sotto controllo. Durante l'intervento stampa, Haisch ha ribadito l'importanza di mantenere libere le linee di comunicazione marittime, sia per scopi militari che commerciali.

"Le linee di comunicazione marittime libere sono centrali", ha affermato, evidenziando come la sicurezza dei flussi logistici sia fondamentale per la resilienza dei Paesi baltici in caso di crisi. Sebbene le autorità occidentali continuino a monitorare con attenzione le attività della Russia nella regione, Haisch non prevede al momento che Mosca superi la soglia che attiverebbe l'articolo 5 del trattato dell'Atlantico del Nord, che obbligherebbe tutti i membri a difendere la parte aggredita.

Tuttavia, le autorità alleate rimangono vigili, consapevoli che qualsiasi escalation potrebbe rapidamente trasformare le esercitazioni in una dimostrazione di forza più ampia. BALTOPS, dunque, si configura non solo come un addestramento tattico, ma anche come un chiaro messaggio politico di solidarietà tra i membri dell'alleanza e di deterrenza verso chiunque voglia mettere in discussione la stabilità dell'area baltica





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