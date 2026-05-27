Bambina di 3 anni risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio in provincia di Savona

Una bambina di 3 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio all'interno di un residence in provincia di Savona. La piccola è stata soccorsa dai militi della Croce Rosa e trasferita in elicottero all'ospedale Istituto Giannina Gaslini di Genova per ulteriori accertamenti.

Una bambina di 3 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio all'interno di un residence in provincia di Savona. La piccola è stata soccorsa dai militi della Croce Rosa e trasferita in elicottero all'ospedale Istituto Giannina Gaslini di Genova per ulteriori accertamenti.

Le sue condizioni sono in fase di valutazione. Intanto, a Roma, il cattivo tempo continuerà per i prossimi 40 giorni secondo la tradizione popolare. L'Internazionale di Roma è stata sospesa a causa del fumo all'Olimpico e l'Inter ha vinto la Coppa Italia. Altre notizie, la showgirl Belen Rodriguez è stata portata in ospedale dopo un malore in casa a Milano e un ragazzo di 15 anni è caduto dal balcone e è stato portato in ospedale con gravi ferite.

Un'auto ha travolto e ucciso una ragazzina che era in sella alla sua bici e la polizia sta cercando i 9 giovani responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Una famiglia è stata trovata isolata nel bosco e la madre ha chiesto aiuto per riavere i suoi bambini. In Maldive, il mentore di Monica Montefalcone ha dichiarato di non sapere che la sua allieva conoscesse una grotta e che volesse andarci.

L'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi è stata sospesa per aver ricevuto un voto negativo indotto dall'alto. Angelina Mango ha cambiato look e il video è diventato virale. Vladimir Luxuria ha parlato del bullismo e Rossella Erra ha dichiarato di essere stata insultata e minacciata. La depressione da successo è un problema che può colpire anche le persone realizzate.

La legge elettorale è stata depositata e il centrosinistra insorgerà alla Camera il 26 giugno. Temptation Island inizia il 4 giugno e l'Ebola non ha avuto impatto sanitario in Italia. Le estrazioni di martedì 26 maggio 2026 hanno avuto numeri vincenti e quote. Un uomo è stato colpito da una fiocina da pesca e l'autore è stato rintracciato.

La vittima sta bene. La Media Israele ha dichiarato che un capo militare di Hamas è stato ucciso e gli Stati Uniti hanno colpito un sito di missili e navi in Iran. Una ragazza è stata ferita a Palermo e il 23enne che l'ha colpita è stato fermato. Gli inquirenti non gli credono.

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