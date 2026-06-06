Bambina di 3 anni trovata a vagare sola di notte a Vecchiano, salvata da un automobilista

Una bambina di tre anni è stata ritrovata mentre vagava senza pigiama nelle strade di Vecchiano (Pisa) intorno alle 4 di notte. Un automobilista l'ha notata, inizialmente scambiandola per un animale, e ha allertato la polizia. La piccola, appartenente a una famiglia di origine straniera, è stata portata in ospedale e riconsegnata ai genitori. Indagini in corso sulle modalità dell'uscita e sulla sicurezza dell'abitazione.

Nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle ore 4, una bambina di circa 3 anni è stata trovata a vagare da sola, senza pigiama e visibilmente disorientata, lungo le strade di una frazione di Vecchiano , in provincia di Pisa .

A notarla è stato un automobilista che stava rientrando a casa e che, grazie alla sua prontezza, ha evitato che la situazione si trasformasse in una tragedia. L'allarme è scattato in piena notte quando il passante ha notato una piccola sagoma muoversi al buio. Inizialmente l'uomo ha pensato si trattasse di un animale di piccola taglia ma, una volta avvicinatosi, ha fatto la scoperta: davanti a lui c'era una bambina.

La piccola, appartenente a una famiglia di origine straniera, non parlava ancora bene l'italiano e faceva fatica a comunicare. Il cittadino ha immediatamente composto il 112, facendo intervenire sul posto le Volanti della Questura. I poliziotti hanno preso in carico la bambina e l'hanno trasportata d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale Cisanello per tutti gli accertamenti medici. Nonostante il grande spavento e le ore passate all'aperto, la piccola è apparsa in buone condizioni di salute.

Nel frattempo i genitori, svegliatisi nel cuore della notte, si sono accorti dell'assenza della figlia e hanno iniziato a cercarla disperatamente. Le ricerche sono terminate solo in mattinata, quando la polizia è riuscita a rintracciare i familiari, che si sono precipitati immediatamente in ospedale.

Gli investigatori della Polizia di Stato stanno lavorando per ricostruire con esattezza come la bambina sia riuscita a uscire di casa da sola a quell'ora e per verificare se l'ambiente familiare e l'abitazione siano idonei a garantirle la dovuta tutela. La storia ha sollevato preoccupazione nella comunità locale, richiamando l'attenzione sulla sicurezza dei bambini in ambiente domestico, soprattutto in famiglie dove la padronanza della lingua può rappresentare un ostacolo nella comunicazione di emergenze.

Le autorità sottolineano l'importanza di precauzioni come porte e finestre sicure, sempre più necessarie quando i piccoli sono in età di mobilità. Il caso è stato gestito con tempestività grazie all'intervento del cittadino e delle forze dell'ordine, ma rimane aperto il dibattito su come evitare che episodi simili possano ripetersi, anche attraverso una maggiore sensibilizzazione delle famiglie e un supporto più capillare da parte dei servizi sociali





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