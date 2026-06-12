Bambina di 4 anni investita da rider in bicicletta elettrica a Bologna

Una bambina di 4 anni è stata investita da un rider in bicicletta elettrica nel centro di Bologna. Il conducente si è allontanato dalla scena dell'incidente senza prestare soccorso alla bambina. La polizia locale sta indagando per identificare il responsabile.

Una bambina di 4 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da una bicicletta elettrica nel tardo pomeriggio di domenica in via delle Moline, nel centro di Bologna .

L'incidente è avvenuto di fronte a un locale e, secondo le prime informazioni, il conducente della bicicletta sarebbe stato un rider di una piattaforma di consegne online. Dopo l'impatto, l'uomo si sarebbe fermato inizialmente, ma poi avrebbe lasciato la scena del incidente prima che gli agenti potessero effettuare i rilievi e senza fornire soccorso alla bambina. I genitori della piccola erano presenti al momento dell'incidente e hanno tentato di fermare il rider.

La bambina è stata prontamente soccorsa dal personale del 118 e accompagnata al Policlinico Sant'Orsola per ulteriori accertamenti. L'emittente locale ÈTv ha riportato la notizia. La polizia locale ha presentato denuncia e ha avviato le indagini per identificare il responsabile dell'incidente. Secondo le prime informazioni, il rider non avrebbe indossato il casco al momento dell'incidente.

Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ricostruire l'accaduto





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