Bambina di due anni morta, la sorellina di nove era costretta a prendersi cura di lei: nuove agghiaccianti rivelazioni sul caso

Analisi approfondita del caso di Beatrice, morta a due anni, con focus sulle responsabilità della madre e del compagno, sulle sofferenze delle sorelle maggiori e sulle indagini che hanno ricostruito la verità attraverso i cellulari.

Il caso della piccola Beatrice , deceduta a soli due anni, ha svelato una realtà familiare allarmante, caratterizzata da gravi negligenze e violenze. Le indagini, approfondite attraverso l'analisi dei dispositivi elettronici, hanno ricostruito una quotidiana fatica delle due sorelle maggiori, di 9 e 7 anni, costrette a prendersi cura della minore.

La bambina più grande, definita dagli assistenti sociali come precocemente adultizzata, preparava i pasti, cambiava e vigilava su Beatrice mentre la madre si recava abitualmente dal compagno, Emanuel Iannuzzi. Le chat e i messaggi hanno documentato le richieste di aiuto della piccola di nove anni, spesso ignorate o represse con insulti e bestemmie dalla madre, quando non intimidationate dall'uomo.

Emerge altresì che Iannuzzi fosse solito colpire brutalmente Beatrice, come dimostrato da fotografie scattate dalla sorellina e inviate alla madre, senza che alcuna azione venisse intrapresa. La dinamica del decesso è ambientata a Bordighera: dopo un trascorso periodo di maltrattamenti, la madre e le tre figlie si recano in auto da Perinaldo, dove risiede Iannuzzi, alla casa di lei, piangendo. L'evento fatale si consuma in quella serata, smentendo la tesi iniziale di una caduta accidentale dalle scale o dalla culla.

Le sorelle superstiti, inizialmente istruite a negare la conoscenza di Iannuzzi, hanno poi trovato il coraggio di narrare tutto nella struttura protetta che le ospita, descrivendo il cambiamento della madre sotto l'influsso dell'uomo, l'abuso di alcol e l'escalation di violenza. Il dolore più grande rimane il dramma di queste bambine, private della sorella più piccola e costrette a portare il peso di una maturità forzata e di un silenzio complicato.

La magistratura ha disposto l'arresto della madre e del compagno, e le indagini proseguono per accertare tutte le responsabilità in una vicenda che scuote per la sua crudeltà e per l'omertà istituzionale e familiare che ha avvolto le piccole vittime





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