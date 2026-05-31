Bambina di due anni uccisa dai maltrattamenti della madre e del compagno, il padre detenuto: 'Sono distrutto, voglio riabbracciare le mie figlie'

Una bambina di due anni è morta a causa delle percosse inferte dalla madre e dal nuovo compagno della donna. Il padre, attualmente in carcere, ha appreso la notizia e ha espresso il suo dolore chiedendo di poter riabbracciare le figlie. Indagini in corso per chiarire le responsabilità e valutare eventuali negligenze.

Beatrice , una bambina di soli due anni, è stata uccisa a causa dei reiterati maltrattamenti inflitti dalla madre e dal nuovo compagno della donna. La notizia del drammatico decesso è stata comunicata al padre, attualmente detenuto nel carcere di Valle Armea a Sanremo per un'altra vicenda giudiziaria, il 30 maggio 2026.

L'uomo ha dichiarato di essere distrutto dal dolore e di voler solo riabbracciare le sue due figlie. Secondo le accuse, la madrepicchiava la figlia e quando lo faceva il compagno non interveniva. Il compagno, Manuel Iannuzzi, è stato arrestato. La madre avrebbe costruito un castello di bugie riguardo alle condizioni della bambina, con l'ultima notte trascorsa in auto con il corpicino.

La piccola era già stata fotografata dopo le percosse e in alcuni video le si vedeva costringerla a fumare. Il padre, ex marito della donna, ha appreso la notizia mentre era in carcere. La vicenda ha scosso l'opinione pubblica per la sua brutalità e l'inerzia degli adulti che avrebbero dovuto proteggere la bambina. Le indagini stanno chiarendo i dettagli di una tragedia che si consumata nell'indifferenza e nella violenza domestica.

La madre e il compagno sono accusati di omicidio e maltrattamenti. Il padre, pur nella sua detenzione, esprime il desiderio di occuparsi delle figlie superstiti. Il caso evidenzia anche la necessità di un maggior controllo sulle situazioni di disagio infantile segnalate. La comunità locale reagisce con sgomento e si interroga su come si sia potuta consumare una simile atrocità.

Le autorità competenti stanno esaminando se ci siano state negligenze nei servizi sociali. La memoria di Beatrice rimane un simbolo della vulnerabilità dei più deboli e della responsabilità collettiva nella protezione dei minori





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