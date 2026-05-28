Bambina di tre anni risucchiata da vasca idromassaggio: grave al Gaslini, indagini in corso

Una bambina di tre anni è stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio in un residence a Celle Ligure, riportando gravi lesioni. Trasferita in elicottero all'ospedale Gaslini di Genova, la sua prognosi è riservata. I carabinieri indagano sulla dinamica e sul rispetto delle norme di sicurezza. Il casorieve il ricordo di un incidente analogo avvenuto anni fa con la morte di un dodicenne.

Una bambina di tre anni si trova in gravi condizioni all'ospedale Gaslini di Genova dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio in un residence a Celle Ligure , provincia di Savona.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio del 27 maggio, intorno alle 16:30, mentre la famiglia era nell'area della vasca. La piccola è rimasta incastrata nel sistema di aspirazione, riportando lesioni alle braccia e alle gambe. Il personale del 118 e della Croce Rossa è intervenuto immediatamente, e la bambina è stata trasferita in elicottero al centro pediatrico specializzato. La prognosi è riservata.

I carabinieri di Celle Ligure stanno indagando per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità riguardanti il funzionamento dell'impianto. Questo grave episodio ricorda un caso analogo avvenuto in passato, quando un ragazzino di dodici anni morì a causa di traumi riportati dopo essere stato risucchiato da un bocchettone simile in un albergo. La sicurezza delle vasche idromassaggio torna quindi sotto i riflettori, sollevando interrogativi sulla manutenzione e sui dispositivi di protezione obbligatori per prevenire simili incidenti.

Le autorità competenti dovranno verificare se fossero presenti tutti i requisiti di sicurezza e se siano state rispettate le normative relative all'installazione e alla gestione di tali impianti in strutture ricettive





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