Bambina di un anno si chiude nell'auto della mamma sotto al sole: salvata dai vigili del fuoco

Una bambina di un anno è rimasta bloccata all'interno dell'auto della madre dopo aver fatto scattare la chiusura centralizzata. La madre ha chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti e hanno aperto l'auto senza causare danni. La bambina è stata portata al pronto soccorso per un controllo precauzionale. I vigili del fuoco hanno fornito alcuni consigli per prevenire e affrontare questi incidenti in estate.

Una bambina di un anno ha rischiato grosso lunedì mattina quando, inavvertitamente, ha fatto scattare la chiusura centralizzata dell'auto della madre, rimanendo bloccata all'interno. La donna aveva posato il telecomando della vettura sul bordo del seggiolino mentre sistemava la figlia, e la piccola ha afferrato il telecomando, facendo scattare la chiusura.

La madre ha tentato di aprire la vettura, ma senza successo, e ha chiamato i vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti e hanno aperto l'auto senza causare danni, liberando la bambina che era rimasta all'interno per circa venti minuti. Fortunatamente, la piccola non ha riportato conseguenze, ma è stata portata al pronto soccorso per un controllo precauzionale.

I vigili del fuoco hanno ricordato che in estate il caldo può rendere questi incidenti molto insidiosi e hanno fornito alcuni consigli per prevenirli e affrontarli. In primo luogo, è importante tenere sempre con sé le chiavi dell'auto e tenere aperto un secondo sportello.

Inoltre, all'apertura dell'auto, è consigliabile tenere premuto per qualche secondo il pulsante del telecomando per abbassare tutti i finestrini e poi rialzarli dal posto di guida. In caso di immediato pericolo, è meglio rompere un vetro di uno sportello piuttosto che un vetro più piccolo incollato alla carrozzeria





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