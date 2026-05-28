Bambina risucchiata dal bocchettone dell'idromassaggio: in terapia intensiva

La bambina è stata trasferita all'Ospedale Pediatrico Gaslini e si trova ricoverata in terapia intensiva. I medici valuteranno se sarà necessario un intervento chirurgico.

La bambina risucchiata dal bocchettone dell'idromassaggio è in terapia intensiva. Il titolare del residence: 'Non ci diamo pace'. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata la madre ad accorgersi per prima che la figlia non riemergeva più, facendo scattare immediatamente l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica per le prime manovre di soccorso. Per la gravità della situazione è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. La bambina è stata trasferita in codice rosso all'Ospedale Pediatrico Gaslini, dove si trova ricoverata in terapia intensiva. Dai primi accertamenti clinici, si legge su svariati quotidiani locali, non sarebbero emerse complicazioni neurologiche.

Nei prossimi giorni i medici valuteranno se sarà necessario un intervento chirurgico. Il pubblico ministero, dichiara: 'Non riusciamo a darci pace, siamo in attesa di notizie dall'ospedale Gaslini'. E ancora: 'Guerre, crisi, carestie: gli italiani sensibili, ma sempre più stanchi. L'appello di Francesco Pannofino per Unhcr: 'Torniamo a sentire'





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