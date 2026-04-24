Bambina sopravvissuta trasportata d'urgenza a Genova: Tensione internazionale nel Golfo e Inps promuove la cultura

Una bambina, unica sopravvissuta a una tragedia familiare in Calabria, è stata trasferita al Gaslini di Genova. Parallelamente, si registrano tensioni nel Golfo Persico e l'Inps promuove iniziative culturali per il benessere della comunità.

Una bambina, unica sopravvissuta a una tragedia familiare avvenuta in Calabria , è stata trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Il trasferimento, conclusosi positivamente intorno alle 2 del mattino, è stato un'operazione complessa che ha visto il coinvolgimento di professionisti sanitari e del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare, che ha fornito un velivolo attrezzato per la terapia intensiva.

L'intervento è stato attivato rapidamente grazie alla coordinazione tra le istituzioni e le strutture sanitarie, dopo i primi soccorsi prestati all'ospedale di Catanzaro. La bambina si trova ora in terapia intensiva, in prognosi riservata, ma le sue condizioni cliniche sono state stabilizzate grazie alla tempestività dei primi interventi. Il direttore del Dipartimento emergenza e terapia intensiva del Gaslini ha sottolineato l'importanza di monitoraggi sofisticati per massimizzare le possibilità di recupero neurologico della bambina, evitando al momento previsioni affrettate.

Ha inoltre evidenziato l'obiettivo primario di mantenere condizioni di stabilità ottimali per favorire il recupero. Parallelamente, la procura di Catanzaro sta indagando sul gesto della madre, una donna di 46 anni, attribuendolo a una pregressa condizione psichica. La Squadra Mobile del capoluogo calabrese è al lavoro per ricostruire la dinamica precisa della tragedia. Un appello alla riservatezza e al rispetto è stato lanciato, invitando a evitare giudizi e a concentrarsi sull'umanità e sul ricordo delle vittime.

In un contesto internazionale teso, si registrano sviluppi nel Golfo Persico, con gli Stati Uniti che hanno ordinato a 31 navi di invertire la rotta o rientrare in porto, in risposta alla minaccia di navi posamine nello Stretto di Hormuz. Il presidente Trump ha ordinato di 'sparare ed eliminare' qualsiasi nave sospetta, rivendicando il controllo totale dello stretto. L'Iran, dal canto suo, ha attivato i sistemi di difesa aerea e incassato i primi proventi per il transito delle navi.

Israele si dichiara pronto a riprendere le ostilità contro l'Iran, in attesa del via libera americano. Infine, l'Inps, a Roma, ha sottolineato l'importanza del benessere non solo economico, ma anche culturale e personale, promuovendo iniziative culturali per avvicinarsi alla popolazione e favorire la coesione nazionale





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