Bambini allontanati dai genitori: chi sono e come vengono accolti

In Italia oltre 30mila minori vivono fuori famiglia. Scopriamo chi sono, perché vengono allontanati e come funzionano le comunità e le case famiglia che li accolgono, tra sfide e speranze.

In Italia, i minori che vivono fuori famiglia per almeno cinque notti a settimana, in affidamento o accolti nei servizi residenziali, sono 30.936, senza contare i minori stranieri non accompagnati.

Un numero stabile negli anni, ma di questi bambini si parla solo per qualche eclatante caso di cronaca, spesso divisivo. Poi scende il silenzio. Ma chi sono e perché vengono allontanati dai genitori? La legge del 2001 che chiudeva gli orfanotrofi stabiliva che va tutelato il diritto del minore a vivere nella propria famiglia.

Dove non è possibile, per situazioni gravi come violenza, abbandono, abusi, problemi psichiatrici o tossicodipendenza, il minore ha diritto a vivere in un'altra famiglia, secondo il sistema dell'affido temporaneo. Ma siccome è difficile trovare famiglie disponibili, ecco che in extrema ratio subentra una comunità socioeducativa o una casa famiglia, sempre tramite i servizi sociali che se ne prendono carico. Le tipologie di accoglienza sono diverse.

Nella prima c'è una coppia che accoglie un numero basso di minori, 4-5; nella seconda, una struttura più grande che può accoglierne fino a 10. Sono diverse le fasce d'età, i criteri - chi mette nelle stesse strutture minori stranieri non accompagnati e di origine diversa - le dimensioni dell'accoglienza e soprattutto i criteri con cui vengono erogate le rette, pagate dal Comune di residenza del minore.

Nei piccoli comuni, l'assistenza ai bambini collocati fuori famiglia può incidere pesantemente sul bilancio. L'obiettivo è creare sempre una comunità familiare calda e accogliente, anche in una struttura con dieci ragazzi. Degli bambini si occupano gli educatori, professionisti laureati in Scienze della Formazione che lavorano in team su turni di 24 ore. Hanno l'enorme responsabilità di seguire un bambino sotto ogni aspetto: sanitario, scolastico, relazionale.

Non è facile trovarli, anche per stipendi non adeguati. Mentre si avvicinano le vacanze, bisogna pensare a come portare questi bambini al mare. Ogni anno la vacanza è una scommessa. Si tratta di trovare i finanziamenti, organizzare un piccolo trasloco nella stessa casa sulla riviera romagnola, e mettere in piedi tutte le attività quotidiane.

Claudia Angiulli, referente Sviluppo Milano, spiega che molti di loro non hanno mai visto il mare. Finora la scommessa è sempre stata vinta.

Altre possibilità di intervento sono la pronta accoglienza per situazioni a rischio, l'assistenza a domicilio, e la sistemazione mamma-bambino, dove una madre viene seguita passo dopo passo verso la piena consapevolezza, che si conclude quasi sempre con un lieto fine: la donna arriva già da un percorso che ha fortificato le sue competenze ed è pronta a ricominciare da capo con suo figlio





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