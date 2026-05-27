Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Bambini e adolescenti pagano un prezzo devastante nella crisi di Ebola in RDC

Salute News

Bambini e adolescenti pagano un prezzo devastante nella crisi di Ebola in RDC
EbolaRepubblica Democratica Del CongoBambini
📆5/27/2026 10:34 PM
📰Adnkronos
39 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 36% · Publisher: 77%

L'organizzazione Save the Children ha evidenziato che il numero di casi sospetti di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo supera già un terzo di tutti i casi confermati della più grande epidemia di Ebola nella storia recente. Gli ultimi dati governativi pubblicati mostrano che i minori rappresentano il 25% dei decessi confermati per Ebola nella RDC, e il numero reale di casi è probabilmente significativamente più alto.

L'organizzazione Save the Children ha evidenziato che il numero di casi sospetti di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo supera già un terzo di tutti i casi confermati della più grande epidemia di Ebola nella storia recente.

Gli ultimi dati governativi pubblicati mostrano che i minori rappresentano il 25% dei decessi confermati per Ebola nella RDC, e il numero reale di casi è probabilmente significativamente più alto. Save the Children ha fornito cloro alle autorità sanitarie di Bunia per la decontaminazione delle strutture e latte terapeutico a un centro per bambini malnutriti e madri che allattano sospettate di essere affette dal virus Ebola.

L'organizzazione si sta adoperando per dotare le strutture sanitarie di dispositivi di protezione individuale, unità di triage e infrastrutture per la prevenzione delle infezioni e il lavaggio delle mani, supportando al contempo l'individuazione attiva dei casi e il tracciamento dei contatti nelle comunità e nelle strutture sanitarie

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Adnkronos /  🏆 8. in İT

Ebola Repubblica Democratica Del Congo Bambini Adolescenti Salute

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un gruppo di cinque donne e 12 bambini dalla SiriaUn gruppo di cinque donne e 12 bambini dalla SiriaUna delle donne era accusata di reati di schiavitù, mentre un’altra era accusata di reati terroristici e della presunta adesione allo Stato Islamico
Read more »

Ebola in crescita nella Repubblica Democratica del Congo: emergenza sanitaria e crisi umanitariaEbola in crescita nella Repubblica Democratica del Congo: emergenza sanitaria e crisi umanitariaIl direttore generale dell'OMS avverte che l'epidemia di Ebola si sta diffondendo più rapidamente del previsto, con 904 casi sospetti, 101 confermati e 119 decessi. La situazione è aggravata da conflitti armati, sfollamenti e insicurezza che ostacolano le operazioni di sorveglianza e il tracciamento dei contatti. Sono stati identificati 1.817 contatti, ma il monitoraggio resta al 20%, mentre le necessità umanitarie aumentano.
Read more »

Dottoressa italiana rientra in Italia dalla RDC dopo contatto con pazienti Ebola: in quarantena a RomaDottoressa italiana rientra in Italia dalla RDC dopo contatto con pazienti Ebola: in quarantena a RomaUna chirurga di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo è stata posta in quarantena a Roma dopo aver avuto contatti diretti con pazienti Ebola. Il Ministero della Salute rassicura sul basso rischio nazionale mentre l'ECDC intensifica il monitoraggio in Africa.
Read more »

L'Oms: nella Repubblica Democratica del Congo una collisione catastrofica tra Ebola e conflittoL'Oms: nella Repubblica Democratica del Congo una collisione catastrofica tra Ebola e conflittoGhebreyesus: 'Non esiste un vaccino nè una cura approvati per il virus' (ANSA)
Read more »



Render Time: 2026-05-28 01:33:59