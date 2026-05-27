Bambini e adolescenti pagano un prezzo devastante nella crisi di Ebola in RDC

L'organizzazione Save the Children ha evidenziato che il numero di casi sospetti di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo supera già un terzo di tutti i casi confermati della più grande epidemia di Ebola nella storia recente. Gli ultimi dati governativi pubblicati mostrano che i minori rappresentano il 25% dei decessi confermati per Ebola nella RDC, e il numero reale di casi è probabilmente significativamente più alto.

L'organizzazione Save the Children ha evidenziato che il numero di casi sospetti di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo supera già un terzo di tutti i casi confermati della più grande epidemia di Ebola nella storia recente.

Gli ultimi dati governativi pubblicati mostrano che i minori rappresentano il 25% dei decessi confermati per Ebola nella RDC, e il numero reale di casi è probabilmente significativamente più alto. Save the Children ha fornito cloro alle autorità sanitarie di Bunia per la decontaminazione delle strutture e latte terapeutico a un centro per bambini malnutriti e madri che allattano sospettate di essere affette dal virus Ebola.

L'organizzazione si sta adoperando per dotare le strutture sanitarie di dispositivi di protezione individuale, unità di triage e infrastrutture per la prevenzione delle infezioni e il lavaggio delle mani, supportando al contempo l'individuazione attiva dei casi e il tracciamento dei contatti nelle comunità e nelle strutture sanitarie





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