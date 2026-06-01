Bambini in Cisgiordania costretti alla guardia notturna: una vita di violenza e paura

Dalla primavera 2023 la popolazione infantile della Cisgiordania vive in condizione di emergenza permanente, con guardie notturne, scuole chiuse e detenzioni arbitrarie. Le testimonianze di Nassir, operatore dell'Ufficio comunicazione dell'ANP, mostrano come blocchi, checkpoint e operazioni militari ostacolino l'accesso a servizi essenziali, mentre l'Unicef avvia progetti di sostegno psicologico ed educativo per mitigare il trauma.

In Cisgiordania , la vita quotidiana dei bambini è diventata una lotta per la sopravvivenza. Dalla notte del 7 ottobre 2023, quando una serie di attacchi hanno inasprito il conflitto, la situazione si è deteriorata in maniera drammatica: oltre 240 minori sono stati uccisi e altri 347 sono detenuti nelle carceri militari israeliane con l'accusa di reati collegati alla sicurezza nazionale.

Le famiglie hanno dovuto adottare nuove strategie di difesa, come la guardia notturna a turno, per avvertire tempestivamente gli abitanti di un possibile attacco dei coloni. Le guardie, spesso bambine e bambini, rimangono svegli per pochi minuti, sperando di dare il tempo necessario a nascondersi prima che i coloni li trovino. Nonostante lo sforzo, molti di loro subiscono percosse, arresti o furti, e le loro case vengono regolarmente demolite dalle forze israeliane, lasciandoli senza un rifugio sicuro





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