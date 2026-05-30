Bambino bloccato in auto a Vicenza: Carabinieri e Vigili del Fuoco lo liberano dopo che la nonna ha chiuso le portiere con il telecomando

Un bambino è rimasto intrappolato dentro un'automobile a Vicenza dopo che la nonna ha premuto per errore il tasto di chiusura centralizzata. Intervento tempestivo di Carabinieri e Vigili del Fuoco ha permesso il salvataggio nonostante il caldo estremo.

La nonna aveva parcheggiato l'automobile e, dopo aver lasciato per un momento le chiavi in mano al nipotino, ha premuto inavvertitamente il pulsante della chiusura centralizzata mentre il bambino giocava con il telecomando.

Il piccolo è rimasto bloccato all'interno del veicolo insieme alle chiavi finite sul pianale. L'episodio è avvenuto a Vicenza: la nonna ha chiamato il 112 dopo essersi resa conto che il bambino non poteva uscire. I carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente. Il caldo torrido e l'auto esposta al sole hanno reso urgente il salvataggio.

I militari si sono divisi i compiti: uno ha fatto leva sul finestrino per creare una fessura e garantire l'ingresso d'aria, un altro ha monitorato costantemente il piccolo, pronto a infrangere il vetro posteriore in caso di malore. All'arrivo dei vigili del fuoco, questi hanno sfruttato la fessura già aperta e strumenti tecnici per sbloccare la portiera senza danni. Il bambino è stato liberato in ottime condizioni di salute e riconsegnato alla nonna e ai genitori giunti sul posto.

La famiglia, grata per il salvataggio, ha scattato una foto ricordo con i soccorritori





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