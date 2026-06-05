Bambino di 11 anni lasciato a piedi dall'autobus perché senza abbonamento

Undici anni, decide di salire sul bus per tornare a casa dopo la scuola Luserna San Giovanni, ma l'autista non gli permette di salire poiché ha dimenticato l'abbonamento a casa. Il piccolo viene quindi costretto a tornare a casa a piedi, mentre l'azienda di trasporti avvia verifiche interne.

Un bambino di undici anni è stato costretto a scendere dall'autobus di linea perché sprovvisto di biglietto o abbonamento, nonostante avesse spiegato all'autista di averlo dimenticato a casa.

Il fatto è avvenuto su una corsa del servizio Arriva che da Luserna San Giovanni riporta gli studenti a casa dopo le lezioni. Il piccolo, evidentemente in difficoltà, ha cercato di convincere il conducente raccontando di essere uscito di fretta e di non aver avuto tempo di prendere il documento di viaggio, arrivando a ricordare all'autista di essere stato altre volte suo passeggero. Nonostante le suppliche, il conducente è rimasto irremovibile, applicando il regolamento alla lettera e non facendolo salire.

Il bambino si è quindi visto costretto a compiere a piedi il percorso di ritorno verso la propria abitazione. La vicenda è stata denunciata dal nonno del minore, che ha definito "difficile da comprendere" tanto rigore e un comportamento che lascia "sgomenti". L'uomo ha anche precisato che all'andata, con un diverso autista, il nipote era stato invece fatto salire senza problemi, poiché quel conducente si era dimostrato comprensivo.

Secondo il racconto, il piccolo non aveva cercato di viaggiare di nascosto: anzi, era stato il primo a segnalare la mancanza del titolo di viaggio. Le autolinee Arriva hanno avviato verifiche interne per accertare i fatti, mentre si rinnova il dibattito sul bilanciamento tra il rispetto delle regole e l'attenzione dovuta ai passeggeri più giovani e vulnerabili.

L'incidente ricorda un caso analogo avvenuto in precedenza, quando un altro ragazzino aveva dovuto camminare per chilometri, anche sotto la neve, perché in possesso di un biglietto non valido per quella tratta specifica. In quell'occasione l'autista aveva negato di aver obbligato il giovane a scendere, ma le testimonianze parlavano chiaro. La vicenda di Luserna San Giovanni ha invece dinamiche diverse: il bambino ha ammesso subito la mancanza, ha chiesto comprensione, ma non è servito.

La durezza dell'atteggiamento del conducente è stata giudicata "amara" dal nonno, che si chiede come si possa assumersi la responsabilità di abbandonare un minorenne a bordo strada. Il tema della sicurezza dei ragazzi che utilizzano i servizi di trasporto pubblico torna prepotentemente d'attualità, soprattutto in assenza di un adulto di riferimento. L'azienda, per ora, non ha preso posizioni definitive, limitandosi ad avviare un'indagine per chiarire la condotta del proprio dipendente.

Resta da capire se il regolamento preveda margini di discrezionalità per situazioni di emergenza o per minori, e se in questo caso essa sia stata applicata con eccessivo rigore. La comunità locale si è divisa tra chi plaude all'applicazione severa delle regole e chi invece ritiene che il buon senso avrebbe dovuto prevalere, evitando di esporre un bambino a rischi inutili





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