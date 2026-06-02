Bambino di 13 mesi in arresto respiratorio a bordo di un volo Ryanair, infermieri lo salvano nonostante kit medico inadeguato

Due infermieri in vacanza hanno rianimato manualmente un bambino di 13 mesi che aveva smesso di respirare durante un volo Ryanair da Bergamo a Marrakech. L'emergenza è stata aggravata dalla carenza di attrezzature mediche pediatriche adeguate a bordo, come rilevato nella denuncia inviata alla compagnia.

Un drammatico episodio si è verificato a bordo di un volo Ryanair diretto da Bergamo a Marrakech , dove un bambino di 13 mesi ha smesso di respirare.

L'emergenza è stata fronteggiata da due infermieri in vacanza, Riccardo Marchetto e Ilaria Valentini, marito e moglie che lavorano al pronto soccorso e al Suem 118 dell'Ulss 8 di Vicenza. I due professionisti sono intervenuti tempestivamente quando il piccolo è apparso in condizioni critiche, cianotico, ipotonico e in arresto respiratorio, probabilmente a causa di un'ostruzione delle vie aeree dovuta a convulsioni febbrili.

La situazione è stata resa ancora più complicata dall'inadeguatezza del kit medico a disposizione sull'aereo: i palloni autoespandibili mancavano delle maschere facciali, una bombola di ossigeno era scarica, la maschera disponibile non era adatta ai bambini e il defibrillatore era configurato solo per adulti. Nonostante queste gravi carenze, la coppia ha effettuato manualmente le manovre di rianimazione cardiopolmonare nello spazio ridotto tra i sedili, riuscendo a far riprendere a battere il cuore del bambino.

All'atterraggio a Marrakech, il piccolo è stato consegnato alle cure dei medici di un'ambulanza in attesa sulla pista. I due infermieri hanno poi inviato una segnalazione ufficiale alla compagnia aerea, sottolineando la necessità di kit medici completi, verificati e pienamente utilizzabili, specialmente per il soccorso pediatrico. Finora Ryanair non ha fornito alcuna risposta ufficiale né ringraziamenti.

La coppia ribadisce l'importanza di controlli più accurati sui presidi sanitari di bordo per evitare che episodi simili possano avere esiti tragicamente diversi in futuro





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