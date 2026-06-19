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Bambino di sei anni investito da trattore guidato dal padre

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Bambino di sei anni investito da trattore guidato dal padre
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📆6/19/2026 8:45 AM
📰leggoit
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Un bambino di sei anni è stato investito da un trattore guidato dal padre mentre faceva retromarcia in un terreno privato a Gambassi Terme, in provincia di Firenze.

Un bambino di sei anni è stato investito da un trattore guidato dal padre mentre faceva retromarcia in un terreno privato a Gambassi Terme, in provincia di Firenze.

Il genitore ha immediatamente arrestato il mezzo e allertato i soccorsi. Il personale del 118 è arrivato sul posto e ha prestato le prime cure al piccolo, che è stato trasportato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri per eseguire i rilievi di rito e accertare l'esatta dinamica del fatto. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 8.00 di questa mattina, venerdì 19 giugno.

Il bambino è stato trasportato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è stato ricoverato in codice rosso. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'incidente e stanno cercando di capire come sia potuto accadere. Il padre del bambino è stato interrogato dai Carabinieri e ha rilasciato una dichiarazione in cui si scusa per l'accaduto. Il ministro dell'Interno ha condannato l'incidente e ha assicurato che le forze dell'ordine faranno tutto il possibile per capire come sia potuto accadere.

La comunità locale è in shock e molti hanno espresso la loro solidarietà alla famiglia del bambino

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