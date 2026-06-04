Bambino Gesù: 50 anni di scuola in ospedale, un ponte tra cura e istruzione

La scuola in ospedale del Bambino Gesù compie 50 anni. Migliaia di studenti hanno potuto studiare durante i ricoveri. Il ministro Valditara ha stanziato 20 milioni per il progetto. Lezioni al letto del paziente e percorsi personalizzati per garantire la continuità didattica.

Un traguardo importante per la scuola in ospedale del Bambino Gesù : sono 50 anni che i bambini e gli adolescenti ricoverati possono continuare a studiare, mantenendo un legame con la normalità.

Nata nell'anno scolastico 1975-76, l'iniziativa ha permesso a migliaia di studenti di affrontare le cure senza interrompere il percorso formativo. Solo negli ultimi 25 anni sono stati seguiti circa 70.000 alunni, dalla primaria alla maturità. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha espresso apprezzamento in un messaggio, sottolineando il valore umano, educativo e sociale dell'iniziativa e ricordando lo stanziamento di 20 milioni di euro per la scuola in ospedale.

Il presidente del Bambino Gesù, Tiziano Onesti, ha evidenziato come la scuola non sia solo un luogo di studio, ma un ambiente che offre sostegno, normalità e un collegamento vivo con il mondo esterno. Gli insegnanti e gli educatori costruiscono un contesto sicuro e stimolante, dove i bambini possono esprimersi con libertà e sentirsi accolti. La scuola diventa parte integrante del percorso di cura, promuovendo il benessere complessivo del bambino. All'incontro hanno partecipato diverse autorità, tra cui Mons.

Carlo Maria Polvani, Massimo Ammaniti, Lucia Celesti, Tiziana Catenazzo, Luigia Della Femina, Anna Paola Sabatini, Raffaele Mantegazza e due giovani ex pazienti, Michelle Arcangeli e Giorgia Spada, che hanno potuto frequentare le lezioni senza interrompere la continuità scolastica. Nella scuola in ospedale, gli insegnanti si muovono tra i reparti: le lezioni si tengono principalmente al letto del paziente o, per piccoli gruppi, in spazi comuni. L'orario è adattabile alle necessità terapeutiche, come degenze brevi, ricoveri prolungati o day hospital.

I docenti operano dal lunedì al sabato, individuando i pazienti in base alle segnalazioni dei capisala e dei coordinatori. Vengono creati percorsi educativi personalizzati in collaborazione con la scuola di provenienza, con report periodici sugli argomenti trattati per facilitare il reinserimento in classe. Per gli studenti con ricoveri prolungati, è prevista una programmazione individuale con valutazioni, scrutini ed esami, anche online, seguendo il calendario scolastico. L'intero programma è coordinato dalla Direzione sanitaria attraverso i servizi di accoglienza.

Cinquant'anni fa, al Gianicolo, la scuola in ospedale partì con appena due insegnanti per un piccolo gruppo di bambini della primaria. Negli anni '80 si aggiunse la scuola secondaria di primo grado, e negli anni '90 quella di secondo grado. Parallelamente, l'attività si è estesa a Palidoro, Santa Marinella e, dal 2023, al Centro di cure palliative di Passoscuro, dove recentemente la proposta è stata allargata anche ai fratelli e sorelle dei piccoli pazienti.

Questo ampliamento dimostra come il modello sia in continua evoluzione, rispondendo alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. La scuola in ospedale rappresenta un pilastro fondamentale per garantire il diritto all'istruzione anche nei momenti più difficili, offrendo un sostegno che va oltre l'insegnamento: è un luogo di crescita, di speranza e di continuità.

L'impegno di insegnanti, operatori sanitari e volontari è quotidiano e silenzioso, ma i risultati sono tangibili: molti ex pazienti hanno potuto concludere il loro percorso di studi e affrontare il futuro con maggiore serenità. L'iniziativa del Bambino Gesù è un esempio virtuoso di come la sanità e l'istruzione possano collaborare per il bene dei più piccoli, dimostrando che anche in ospedale si può costruire un futuro.

La celebrazione dei 50 anni è stata l'occasione per riaffermare l'importanza di questo servizio e per ringraziare tutti coloro che lo rendono possibile, dai docenti ai dirigenti, dai volontari alle famiglie. Il convegno all'Auditorium Valerio Nobili ha messo in luce le storie di chi ha vissuto questa esperienza, come Michelle e Giorgia, che hanno raccontato come la scuola abbia rappresentato un punto di riferimento durante la malattia.

La loro testimonianza è la prova che l'istruzione non si ferma nemmeno di fronte alle sfide più grandi, e che un approccio integrato può fare la differenza. La scuola in ospedale del Bambino Gesù guarda al futuro con l'obiettivo di ampliare ancora l'offerta formativa, magari con nuovi strumenti digitali e una maggiore connessione con le scuole di provenienza.

L'auspicio è che questo modello possa essere replicato in altre strutture sanitarie, per garantire a tutti i bambini ricoverati il diritto di continuare a imparare e a sognare





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